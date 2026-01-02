México se localiza en una de las franjas con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta, al formar parte del Cinturón de Fuego del Pacífico. En esta región confluyen y se hunden varias placas tectónicas, fenómeno que, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN) y el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), explica la alta frecuencia de temblores que se registran en el país.

¿Por qué tiembla tanto en México?

El territorio mexicano se ubica en el límite e interacción de las placas de Norteamérica, Pacífico, Rivera, Cocos y Caribe. El contacto, fricción y movimiento constante entre estas placas genera la sismicidad regional que se observa de manera cotidiana y coloca a México entre las naciones con mayor exposición a sismos a nivel mundial.

Las estadísticas operativas del SSN indican que todos los días se registran múltiples movimientos telúricos en el país. El acumulado mensual puede sumar miles de eventos, de los cuales una parte corresponde a temblores con magnitudes superiores a 3, que en ocasiones son percibidos por la población.

Microsismos y su impacto en la CDMX

Además de los sismos de magnitud moderada, en México se registran de forma constante “microsismos”: movimientos de baja magnitud que, en muchos casos, no son percibidos por la población e incluso pueden pasar inadvertidos para algunos sistemas de alerta temprana.

En la Ciudad de México (CDMX) estos eventos de baja intensidad se han documentado de manera recurrente. Están asociados principalmente a fallas geológicas locales y a la respuesta del subsuelo blando de la capital, lo que puede amplificar ciertas vibraciones aun cuando la magnitud del sismo es reducida.

Temblor en México hoy, 03 de enero de 2026

Para este sábado 3 de enero de 2026, el reporte oficial del SSN presenta los sismos más recientes con datos de localización, magnitud, hora y profundidad. Como ocurre de manera habitual, las entidades con mayor actividad sísmica son Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Jalisco, Baja California y Colima, donde la ocurrencia de temblores es frecuente a lo largo del día.

¿Qué debo hacer antes, durante y después de un sismo en México?

¿Qué hacer antes de un sismo?

Identificar las zonas seguras dentro de la vivienda, oficina o escuela, como columnas, muros estructurales y áreas alejadas de ventanas y objetos que puedan caer.

Elaborar y practicar un plan familiar de protección civil, incluyendo rutas de evacuación y puntos de reunión.

Preparar una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio de pilas, botiquín, documentos importantes y cargadores.

Fijar a la pared muebles altos, libreros, televisores y objetos pesados que puedan volcarse.

Revisar periódicamente las instalaciones de gas, agua y electricidad, y reportar o reparar cualquier fuga o daño.

Informarse a través de fuentes oficiales como el SSN, Protección Civil y autoridades locales sobre protocolos y simulacros.

Enseñar a niñas, niños, personas mayores y personas con discapacidad cómo actuar en caso de temblor.

¿Qué hacer durante un sismo?

Mantener la calma y evitar correr, gritar o empujar a otras personas.

Si se está dentro de un edificio, colocarse en la zona segura previamente identificada, lejos de ventanas y objetos que puedan caer.

Proteger cabeza y cuello con los brazos, y de ser posible con una mochila, cojín o casco.

No utilizar elevadores y evitar las escaleras mientras el movimiento continúe.

Si se está en la calle, alejarse de postes, cables, bardas, espectaculares y fachadas que puedan colapsar.

Si se está en un vehículo, detenerse en un lugar seguro, lejos de puentes, túneles y estructuras elevadas, y permanecer dentro hasta que termine el sismo.

Atender las indicaciones de las autoridades y de los brigadistas, así como los mensajes de los sistemas oficiales de alerta.

¿Qué hacer después de un sismo?

Verificar si hay personas heridas y, en caso necesario, brindar primeros auxilios básicos y solicitar apoyo médico.

Revisar si existen fugas de gas, daños en instalaciones eléctricas o en la estructura del inmueble; de detectarlos, no encender fuego ni aparatos eléctricos y evacuar de inmediato.

Evitar el uso de elevadores hasta que las autoridades o personal especializado revisen el edificio.

Mantenerse informado a través de medios oficiales y no difundir rumores o información no verificada.

Prepararse para posibles réplicas y mantenerse en zonas seguras mientras las autoridades lo recomienden.

No regresar a inmuebles dañados hasta contar con la valoración de protección civil o de especialistas en estructuras.

Apoyar a personas vulnerables (adultos mayores, niñas, niños, personas con discapacidad) y coordinarse con la comunidad y brigadas de emergencia.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre sismos en México

¿Por qué tiembla tanto en México?

Porque el país se encuentra sobre el contacto de varias placas tectónicas (Norteamérica, Pacífico, Cocos, Rivera y Caribe), cuya interacción genera una alta actividad sísmica, especialmente en la costa del Pacífico.

¿Se pueden predecir los sismos?

No. Actualmente no existe un método científico confiable para predecir el día, la hora y el lugar exacto de un sismo. Lo que sí se puede hacer es estimar zonas con mayor probabilidad de ocurrencia con base en estudios geológicos e históricos.

¿Qué es la magnitud de un sismo?

La magnitud es una medida de la energía liberada por un sismo en su origen. Se calcula a partir de los registros de las estaciones sismológicas y se expresa en escalas como la de magnitud momento.

¿Qué diferencia hay entre sismo, temblor y terremoto?

En términos técnicos, se trata del mismo fenómeno: un movimiento de la corteza terrestre. En el uso cotidiano, “terremoto” suele emplearse para sismos de gran magnitud o con daños importantes, mientras que “temblor” se usa para movimientos más leves.

¿Qué es un microsismo?

Es un sismo de baja magnitud que generalmente no es perceptible para la mayoría de las personas y rara vez causa daños. En ciudades como la CDMX pueden estar asociados a fallas locales y a las características del subsuelo.

¿Sirve de algo salir corriendo cuando empieza a temblar?

No. Correr aumenta el riesgo de caídas, golpes y accidentes, sobre todo en escaleras y espacios congestionados. Es más seguro seguir el protocolo: ubicarse en zona segura, protegerse y evacuar de manera ordenada cuando el movimiento termine.

¿Debo preocuparme más por los sismos nocturnos?

Los sismos pueden ocurrir a cualquier hora. Durante la noche puede ser más difícil reaccionar por estar dormidos, por lo que es importante tener identificado un lugar seguro cerca de la cama y tener la mochila de emergencia a la mano.