A las 14:06 horas del viernes 28 de noviembre de 2025, el Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo de magnitud 5.9 con epicentro localizado a 18 kilómetros al suroeste de Motozintla, en el estado de Chiapas. El fenómeno se registró a una profundidad de 125 kilómetros, en las coordenadas 15.22 de latitud y -92.32 de longitud. Este evento fue perceptible en distintas regiones del sur del país, principalmente en zonas cercanas a la frontera con Guatemala.

De acuerdo con los primeros informes, el movimiento telúrico provocó que habitantes de Motozintla y municipios aledaños evacuaran viviendas, oficinas y escuelas como medida preventiva. En ciudades como Comitán y Tapachula, el sismo se sintió con intensidad moderada, aunque sin reportes inmediatos de daños estructurales graves o personas lesionadas.

Las autoridades de protección civil activaron los protocolos de revisión en infraestructura crítica, incluyendo hospitales, carreteras y redes de comunicación. Asimismo, se realizaron recorridos en comunidades rurales para verificar posibles afectaciones, especialmente en viviendas construidas con materiales frágiles. Hasta el momento, no se reportan víctimas ni daños significativos, aunque continúa el monitoreo.

El sismo de hoy recuerda la actividad sísmica constante que caracteriza a la región del Soconusco, donde la interacción entre las placas de Cocos y del Caribe genera eventos frecuentes de distinta magnitud. Esta zona se encuentra en una región de alta sismicidad, por lo que las autoridades recomiendan mantener la preparación y seguir los protocolos de seguridad ante posibles réplicas.

El Servicio Sismológico Nacional y las autoridades estatales mantienen vigilancia continua y exhortan a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales. Se recomienda revisar las condiciones de las viviendas, reportar cualquier daño estructural y conservar la calma ante la posibilidad de nuevos movimientos.