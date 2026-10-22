México cuenta con una red de vigilancia sísmica que permite identificar los movimientos registrados en distintas regiones del país. Este jueves 22 de octubre de 2026, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) es la fuente oficial para consultar los reportes de los temblores, con información sobre la hora, la magnitud, la profundidad y la ubicación del epicentro de cada evento.
La actividad sísmica de México está relacionada con la interacción de las placas tectónicas de Norteamérica, el Pacífico, Cocos, Rivera y el Caribe. El movimiento de estas placas genera esfuerzos en la corteza terrestre que pueden liberarse en forma de sismos. Algunos movimientos son imperceptibles para la población, mientras que otros se sienten en las localidades próximas al epicentro.
El SSN registra y analiza las señales captadas por sus estaciones para establecer las características de cada evento. Los primeros resultados pueden modificarse a medida que avanza la revisión técnica, por lo que la magnitud, la profundidad o la localización de un sismo podrían actualizarse después de su publicación inicial.
Últimos temblores en México hoy, jueves 22 de octubre de 2026
Consulta los últimos sismos reportados por el Servicio Sismológico Nacional durante este jueves 22 de octubre. El registro permite conocer la hora de cada movimiento, su magnitud, la profundidad y la ubicación del epicentro, según los datos publicados por el organismo.
Revisa los reportes disponibles para identificar dónde tembló hoy en México y cuáles fueron las características de cada evento. La información puede cambiar conforme el SSN complete el análisis de las señales sísmicas y actualice sus registros.
¿Cuáles han sido los sismos más fuertes registrados en México en la historia reciente?
Entre los más fuertes destacan el sismo de magnitud 8.1 de 1985 en la costa de Michoacán, el de magnitud 8.2 del 7 de septiembre de 2017 en el golfo de Tehuantepec y otros eventos mayores a magnitud 7 en el Pacífico mexicano.
Reporte sísmico del SSN de hoy, miércoles 21 de octubre de 2026: últimos temblores en México
Magnitud: 4.2 | Fecha y hora: 2026-10-21 12:23:36 (Tiempo del Centro) | Localización: 45 km al SURESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX | Latitud, Longitud: 15.518º, -96.839º | Profundidad: 13.1 km
Magnitud: 4.1 | Fecha y hora: 2026-10-21 11:45:24 (Tiempo del Centro) | Localización: 131 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS | Latitud, Longitud: 13.919º, -93.082º | Profundidad: 10.0 km
Reporte sísmico del SSN de hoy, miércoles 21 de octubre de 2026: últimos temblores en México
Magnitud: 4.0 | Fecha y hora: 2026-10-21 4:40:56 (Tiempo del Centro) | Localización: 140 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS | Latitud, Longitud: 13.839º, -93.128º | Profundidad: 10.0 km
Magnitud: 3.1 | Fecha y hora: 2026-10-21 4:40:50 (Tiempo del Centro) | Localización: 19 km al ESTE de SAN MARCOS, GRO | Latitud, Longitud: 16.816º, -99.216º | Profundidad: 21.6 km
Magnitud: 3.6 | Fecha y hora: 2026-10-21 4:31:15 (Tiempo del Centro) | Localización: 50 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS | Latitud, Longitud: 14.947º, -92.891º | Profundidad: 83.3 km
Sismo de magnitud 4.1 al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, hoy 20 de octubre
Un sismo de magnitud 4.1 fue registrado al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, a las 7:06 p. m. de este martes 20 de octubre, de acuerdo con el listado proporcionado del SSN. El movimiento tuvo una profundidad de 6.2 kilómetros y su epicentro se ubicó a 37 kilómetros de esta localidad costera.
- Magnitud: 4.1
- Fecha: martes 20 de octubre de 2026
- Hora: 7:06:22 p. m.
- Epicentro: 37 km al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca
- Profundidad: 6.2 km
- Coordenadas: 16.079° N, 98.266° O
- Fuente: SSN: Servicio Sismológico Nacional
Temblor de magnitud 4.2 al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, hoy 20 de octubre
El SSN reportó un movimiento de magnitud 4.2 al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, durante la tarde del martes. El evento ocurrió a las 4:45 p. m. y alcanzó una profundidad de 10.3 kilómetros, con el epicentro localizado a 161 kilómetros de esta ciudad fronteriza.
- Magnitud: 4.2
- Fecha: martes 20 de octubre de 2026
- Hora: 4:45:37 p. m.
- Epicentro: 161 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas
- Profundidad: 10.3 km
- Coordenadas: 13.633° N, 93.186° O
- Fuente: SSN: Servicio Sismológico Nacional
Sismo de magnitud 3.1 al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, hoy 20 de octubre
Otro movimiento telúrico fue registrado al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, con una magnitud de 3.1. Según los datos proporcionados, el evento ocurrió a las 4:32 p. m. y tuvo una profundidad de tres kilómetros, con el epicentro a 46 kilómetros de la localidad.
- Magnitud: 3.1
- Fecha: martes 20 de octubre de 2026
- Hora: 4:32:18 p. m.
- Epicentro: 46 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas
- Profundidad: 3.0 km
- Coordenadas: 14.506° N, 92.538° O
- Fuente: SSN: Servicio Sismológico Nacional
Temblor de magnitud 3.2 al noreste de Ciénega de Flores, Nuevo León, hoy 20 de octubre
Un sismo de magnitud 3.2 fue incluido en el registro al noreste de Ciénega de Flores, Nuevo León. El movimiento ocurrió a las 4:00 p. m. del martes, con una profundidad de 10 kilómetros y un epicentro situado a 27 kilómetros de esta localidad.
- Magnitud: 3.2
- Fecha: martes 20 de octubre de 2026
- Hora: 4:00:46 p. m.
- Epicentro: 27 km al noreste de Ciénega de Flores, Nuevo León
- Profundidad: 10.0 km
- Coordenadas: 26.066° N, 99.932° O
- Fuente: SSN: Servicio Sismológico Nacional
Sismo de magnitud 2.5 al sur de San José del Cabo, Baja California Sur, hoy 20 de octubre
El listado del SSN también registra un movimiento de magnitud 2.5 al sur de San José del Cabo, Baja California Sur. El evento fue reportado a las 3:43 p. m., con una profundidad de 18.1 kilómetros y un epicentro ubicado a dos kilómetros de esta ciudad.
- Magnitud: 2.5
- Fecha: martes 20 de octubre de 2026
- Hora: 3:43:50 p. m.
- Epicentro: 2 km al sur de San José del Cabo, Baja California Sur
- Profundidad: 18.1 km
- Coordenadas: 23.041° N, 109.711° O
- Fuente: SSN: Servicio Sismológico Nacional
Temblor de magnitud 2.8 al sureste de San José del Cabo, Baja California Sur, hoy 20 de octubre
Un segundo movimiento en las inmediaciones de San José del Cabo fue registrado a las 3:37 p. m. del martes. El sismo alcanzó una magnitud de 2.8 y tuvo una profundidad de 17.9 kilómetros, con el epicentro a un kilómetro al sureste de la localidad.
- Magnitud: 2.8
- Fecha: martes 20 de octubre de 2026
- Hora: 3:37:09 p. m.
- Epicentro: 1 km al sureste de San José del Cabo, Baja California Sur
- Profundidad: 17.9 km
- Coordenadas: 23.053° N, 109.701° O
- Fuente: SSN: Servicio Sismológico Nacional
Sismo de magnitud 3.7 al suroeste de Ometepec, Guerrero, hoy 20 de octubre
Un movimiento telúrico de magnitud 3.7 fue registrado al suroeste de Ometepec, Guerrero, a las 3:33 p. m. del martes. El reporte señala una profundidad de 22 kilómetros y sitúa el epicentro a 38 kilómetros de esta localidad.
- Magnitud: 3.7
- Fecha: martes 20 de octubre de 2026
- Hora: 3:33:41 p. m.
- Epicentro: 38 km al suroeste de Ometepec, Guerrero
- Profundidad: 22.0 km
- Coordenadas: 16.492° N, 98.702° O
- Fuente: SSN: Servicio Sismológico Nacional
Temblor de magnitud 2.1 al este de San José del Cabo, Baja California Sur, hoy 20 de octubre
El registro sísmico incluye otro evento cerca de San José del Cabo, esta vez de magnitud 2.1. El movimiento ocurrió a las 3:30 p. m., con una profundidad de 18.7 kilómetros y un epicentro situado a un kilómetro al este de la localidad.
- Magnitud: 2.1
- Fecha: martes 20 de octubre de 2026
- Hora: 3:30:17 p. m.
- Epicentro: 1 km al este de San José del Cabo, Baja California Sur
- Profundidad: 18.7 km
- Coordenadas: 23.062° N, 109.696° O
- Fuente: SSN: Servicio Sismológico Nacional
Sismo de magnitud 2.9 al noroeste de Río Grande, Oaxaca, hoy 20 de octubre
Un sismo de magnitud 2.9 fue reportado al noroeste de Río Grande, Oaxaca, durante la tarde del martes. De acuerdo con los datos compartidos, el evento se registró a las 3:30 p. m. y alcanzó una profundidad de 9.9 kilómetros, con el epicentro a 16 kilómetros de esta localidad.
- Magnitud: 2.9
- Fecha: martes 20 de octubre de 2026
- Hora: 3:30:06 p. m.
- Epicentro: 16 km al noroeste de Río Grande, Oaxaca
- Profundidad: 9.9 km
- Coordenadas: 16.140° N, 97.501° O
- Fuente: SSN: Servicio Sismológico Nacional
Temblor de magnitud 3.3 al suroeste de Coalcomán, Michoacán, hoy 20 de octubre
El décimo evento de esta selección corresponde a un sismo de magnitud 3.3 al suroeste de Coalcomán, Michoacán. El movimiento fue registrado a las 3:15 p. m. del martes, con una profundidad de 10 kilómetros y un epicentro ubicado a 56 kilómetros de esta localidad.
- Magnitud: 3.3
- Fecha: martes 20 de octubre de 2026
- Hora: 3:15:51 p. m.
- Epicentro: 56 km al suroeste de Coalcomán, Michoacán
- Profundidad: 10.0 km
- Coordenadas: 18.392° N, 103.501° O
- Fuente: SSN: Servicio Sismológico Nacional
México mantiene vigilancia permanente sobre su actividad sísmica debido a la interacción de las placas tectónicas que convergen en el territorio nacional. Este miércoles 21 de octubre de 2026, el Servicio Sismológico Nacional (SSN), adscrito al Instituto de Geofísica de la UNAM, actualizará los reportes de los temblores detectados durante la jornada, con información sobre la hora, la magnitud, la profundidad y la localización del epicentro. El seguimiento en vivo permitirá conocer dónde se registran los movimientos telúricos, incluidos los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán, zonas con importante actividad sísmica, siempre de acuerdo con los datos publicados por las autoridades. Los registros oficiales pueden consultarse en los canales del SSN a medida que se incorporen nuevos eventos.
¿Cuáles son los estados donde tiembla más en México?
La actividad sísmica en México se concentra principalmente en el occidente y el sur del país, en especial en los estados de la costa del Pacífico. En estas regiones, la interacción entre las placas tectónicas provoca numerosos sismos, aunque su magnitud y sus efectos varían según las características de cada evento y las condiciones locales.
El peligro sísmico no es igual en todo el territorio mexicano. Algunas regiones están más expuestas a terremotos fuertes por su ubicación respecto de las zonas de interacción entre placas, mientras que otras registran una actividad menor. Sin embargo, ninguna región debe considerarse completamente libre de sismos.
El Servicio Sismológico Nacional (SSN), adscrito al Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), registró 396.816 sismos en México entre el 1 de enero de 1900 y el 14 de septiembre de 2026, según un análisis de su catálogo histórico publicado por la Universidad Iberoamericana. La cifra incluye movimientos telúricos de distintas magnitudes y permite dimensionar la actividad sísmica acumulada en el país durante más de un siglo.
Estados con registros de actividad sísmica en México
- Ciudad de México
- Baja California Sur
- Baja California
- Sonora
- Puebla
- Morelos
- Tlaxcala
- Veracruz
- Guanajuato
- Aguascalientes
- Zacatecas
- Sinaloa
- Quintana Roo
- Yucatán
- Campeche
- Hidalgo
- Querétaro
- San Luis Potosí
- Tamaulipas
- Nuevo León
- Coahuila
- Durango
- Chihuahua
¿Por qué no suena la alerta sísmica en CDMX?
Sentir un temblor y comprobar que la alerta sísmica no se activó puede generar dudas entre los habitantes de la Ciudad de México. Sin embargo, la ausencia de una alerta no significa necesariamente que el movimiento haya pasado inadvertido para los sistemas de monitoreo.
En algunos casos puede tratarse de un sismo de baja magnitud o de un movimiento cuyo epicentro se encuentra demasiado cerca de la zona afectada para generar un tiempo útil de anticipación. También existen microsismos que, aunque llegan a sentirse en determinadas colonias, no cumplen con los criterios necesarios para activar el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX).
El sistema considera distintos parámetros relacionados con la magnitud del movimiento, la energía liberada y la distancia respecto de las zonas que podrían recibir la alerta. Entre los criterios difundidos para su activación se encuentran los siguientes:
- Cuando la magnitud del sismo supera los 5 grados y ocurre a una distancia superior a 170 kilómetros.
- Cuando la magnitud alcanza los 6 grados y el epicentro se ubica a más de 350 kilómetros de la capital.
- Cuando el movimiento supera una magnitud de 5.5 a una distancia menor de 350 kilómetros.
¿Qué son los microsismos que se producen en la CDMX?
Los microsismos son movimientos de baja magnitud que pueden producirse muy cerca de zonas densamente pobladas. Por esa razón, incluso un evento relativamente pequeño puede llegar a sentirse con claridad en determinadas colonias, especialmente cuando su origen se encuentra a poca profundidad.
La actividad registrada en la Ciudad de México ha despertado el interés de especialistas de la UNAM, que estudian las estructuras geológicas asociadas con estos movimientos. El sismólogo Víctor Manuel Cruz Atienza ha señalado la importancia de investigar posibles sismos lentos y su relación con fallas locales en distintas zonas de la capital.
Los microsismos, por tanto, no deben interpretarse únicamente como movimientos aislados. Cada registro aporta información que puede ayudar a los científicos a comprender mejor la actividad geológica que permanece oculta bajo una de las mayores áreas urbanas del continente.
¿Cómo actuar antes, durante y después de un sismo en México?
La prevención y la respuesta adecuada ante un sismo pueden reducir los riesgos para las personas y sus familias. Estas son algunas recomendaciones básicas para prepararse, protegerse durante el movimiento y actuar después de la sacudida.
Antes del sismo en México
- Revisa las condiciones de la vivienda y solicita una evaluación profesional si detectas grietas u otros daños importantes.
- Fija las estanterías y los muebles altos para evitar que se vuelquen.
- Guarda los objetos frágiles y pesados en lugares seguros.
- Prepara un botiquín de primeros auxilios y una mochila de emergencia.
- Establece un punto de encuentro familiar y define rutas de evacuación.
- Aprende a cerrar las llaves de paso del agua y del gas, así como a desconectar la electricidad, siempre que sea seguro hacerlo.
- Ten a mano una lista de teléfonos de emergencia y contactos familiares.
Durante el sismo en México
- Mantén la calma y protege la cabeza y el cuello.
- Agáchate, cúbrete y sujétate debajo de una mesa resistente, si tienes una cerca.
- Aléjate de ventanas, espejos y objetos que puedan caer.
- No corras hacia las salidas ni utilices ascensores o escaleras mientras continúe la sacudida.
- Si estás en el exterior, busca un espacio abierto lejos de edificios, postes y cables eléctricos.
- Si conduces, detente en un lugar seguro, lejos de puentes, túneles y estructuras que puedan colapsar.
Después del sismo en México
- Comprueba si hay personas heridas y solicita asistencia de emergencia cuando sea necesario.
- Presta primeros auxilios únicamente si puedes hacerlo sin exponerte a riesgos.
- Si sospechas una fuga de gas, no enciendas fuego ni manipules interruptores eléctricos; aléjate del lugar y solicita ayuda.
- Evita ingresar en edificios con daños visibles y no regreses hasta que las autoridades competentes lo autoricen.
- Mantente informado mediante los canales oficiales de Protección Civil y sigue sus instrucciones.
- Utiliza el teléfono solo para comunicaciones necesarias, a fin de facilitar las llamadas de emergencia.
- Permanece atento a posibles réplicas y prepárate para protegerte de nuevo.
¿La actividad volcánica influye en los sismos en México?
En algunas zonas, la actividad volcánica puede generar sismos volcánico-tectónicos, pero la mayoría de los sismos mexicanos se deben a procesos de placas tectónicas.