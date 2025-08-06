México se distingue por su elevada actividad sísmica y volcánica a escala global. Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) y el Servicio Sismológico Nacional (SSN), esta dinámica responde al choque y subducción de placas tectónicas, especialmente en el contexto del Cinturón de Fuego del Pacífico, que atraviesa el territorio mexicano.

Esto explica la razón del porqué México es particularmente susceptible a terremotos debido a su ubicación en el borde de cinco placas tectónicas: la del Caribe, la del Pacífico, la de Norteamérica, la de Rivera y la de Cocos. La interacción de dichas placas provoca que el país tenga un promedio de cuatro temblores diarios.

Últimos temblores en México hoy, jueves 7 de agosto 2025

En ese sentido, te comparto el reporte oficial de los últimos sismos detectados por el SSN en el territorio de México este jueves 07 de agosto desde los estados que registran mayor frecuencia sísmica como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Jalisco, Baja California, Colima, entre otros.

También haremos hincapié en los denominados “microsismos”, temblores de baja intensidad y que suelen pasar desapercibidos por los sistemas de alerta, que suelen registrarse en la Ciudad de México (CDMX).

Temblor en México Último sismo del 7 de agosto 2025 Fecha 07/08/2025 Hora exacta - Magnitud - Lugar del epicentro - Latitud - Longitud - Profundidad - Fuente Servicio Sismológico Nacional (SSN) de la Universidad Nacional Autónoma de México

Consulta las recomendaciones que ofrece el CENAPRED (Centro Nacional de Prevención de Desastres) para estar preparados antes, durante y después de un fuerte sismo y el monitoreo del sistema de alerta sísmica.

¿Cuáles son los estados donde tiembla más la tierra en México?

En este mapa del Cenapred podemos observar a los estados de México que están expuestos a fuertes temblores en tres niveles de riesgo de sismicidad: bajo, medio y alto.

Mapa sísmico de México donde podrás ver los estados donde hay mayor y menor riesgo de producirse temblores, según datos oficial del SSN. (Foto: Servicio Sismológico Nacional / UNAM)

Listas de estados con más registros sísmicos en México:

Ciudad de México

Baja California Sur

Baja California Norte

Sonora

Puebla

Morelos

Tlaxcala

Veracruz

Guanajuato

Aguascalientes

Zacatecas

Sinaloa

Quintana Roo

Yucatán

Campeche

Hidalgo

Querétaro

San Luis Potosí

Tamaulipas

Nuevo León

Coahuila

Durango

Chihuahua

Según el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN), entre 1900 y 2022, se han registrado 260,634 terremotos en la región, 86 de ellos con magnitudes superiores a 7.0. Sólo en 2022, se reportaron 29,872 temblores.

¿Por qué no suena la alerta sísmica en CDMX?

Si en caso sentiste un fuerte sismo, sobre todo, en Ciudad de México (CDMX) y no recibiste algún mensaje de alerta en tu móvil esto puede tratarse de los llamados “microsismos”, temblores de baja intensidad que no superan las magnitudes de 3 grados y que son casi imperceptible en la Tierra. Recuerda que el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) solo se activa en los siguientes escenarios:

1) Cuando la magnitud del sismo es mayor a 5 grados y ocurre a 170 kilómetros

2) Cuando la magnitud es de 6 grados y el epicentro se ubica a más de 350 km de la capital

3) Cuando la magnitud supera los 5.5 grados a menos de 350 km.

Infografía que explica qué es y cómo funciona el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX). | Crédito: simulacronacional.sspc.gob.mx

¿Qué son los microsismos que se producen en la CDMX?

“Estamos buscando más sismos lentos, como los de mayo y diciembre de 2023 en las fallas Barranca del Muerto y Mixcoac, quizás ocurridos en otras fallas más al norte y que estén relacionados con los microsismo recientes”, explicó Víctor Manuel Cruz Atienza, sismólogo de la UNAM, para la Agencia EFE.

La SSN y la UNAM estudian la causa de la fractura que atraviesa Benito Juárez y Álvaro Obregón donde suelen producirse los microsismos. (Foto: Instituto de Ingeniería UNAM)

¿Qué debo hacer antes, durante y después de un fuerte sismo en México?

Te comparto una lista útil de buenos acciones que debes realizar para poder enfrentar un fuerte sismo en México o cualquier otro país del mundo. Pon en práctica las siguientes recomendaciones de seguridad que te mostraré a continuación:

Antes del sismo en México

Revisa constantemente la infraestructura de tu hogar.

Instala cerraduras de seguridad, gabinetes y estanterías.

Guarda los objetos más frágiles en lugares seguros.

Ten siempre un botiquín de primeros auxilios.

Busca un punto de encuentro óptimo donde haya la suficiente seguridad para tu familia.

Educa a tus familiares para que puedan cerrar las llaves de luz, gas y agua.

Haz una lista de números de emergencia para contactar a los médicos, la policía, protección civil, entre otros.

Durante el sismo o terremoto en México

Aléjate de las ventanas, espejos y objetos cortantes que puedan caer al suelo.

Busca un refugio debajo de una mesa resistente o, también, puedes poner debajo del marco de una puerta.

Cúbrete la cabeza y el cuello con los brazo.

Evita utilizar los ascensores y toma las escaleras durante el sismo.

Nunca salgas corriendo de un edificio cuando el sismo está en movimiento.

Después del sismo en México

Busca ayuda médica para atender a personas afectadas con lesiones graves.

Presta primeros auxilios y apoyo emocional a los heridos que lo necesiten.

No utilices el teléfono móvil de forma irresponsable, así evitarás sobrecargar las líneas.

Revisa los daños estructurales de tu vivienda.

Cerrar las llaves para evitar posibles fugas de luz, agua o gas.

No encienda velas, fósforos u otro elemento que pueda provocar un incendio.

Sigue los consejos del Cenapred para saber como debes actuar antes, durantes y después de un fuerte sismo en México (Foto: gob.mx/cenapred)

Los fenómenos naturales son eventos imprevistos y, a menudo, repentinos. Por ese motivo, en este video te explicaremos la importancia de contar con una mochila de emergencia para enfrentar emergencias ocasionadas por un sismo en México.