México se distingue por su elevada actividad sísmica y volcánica a escala global. Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) y el Servicio Sismológico Nacional (SSN), esta dinámica responde al choque y subducción de placas tectónicas, especialmente en el contexto del Cinturón de Fuego del Pacífico, que atraviesa el territorio mexicano.
Esto explica la razón del porqué México es particularmente susceptible a terremotos debido a su ubicación en el borde de cinco placas tectónicas: la del Caribe, la del Pacífico, la de Norteamérica, la de Rivera y la de Cocos. La interacción de dichas placas provoca que el país tenga un promedio de cuatro temblores diarios.
Últimos temblores en México hoy, lunes 11 de agosto 2025
En ese sentido, te comparto el reporte oficial de los últimos sismos detectados por el SSN en el territorio de México este lunes 11 de agosto desde los estados que registran mayor frecuencia sísmica como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Jalisco, Baja California, Colima, entre otros.
También haremos hincapié en los denominados “microsismos”, temblores de baja intensidad y que suelen pasar desapercibidos por los sistemas de alerta, que suelen registrarse en la Ciudad de México (CDMX).
|Temblor en México
|Último sismo del 11 de agosto 2025
|Fecha
|11/08/2025
|Hora exacta
|05:55:28
|Magnitud
|4.6
|Lugar del epicentro
|75 km al oeste de La Mira, Michoacán (México)
|Latitud
|17.913°
|Longitud
|-103.057°
|Profundidad
|11.9 km
|Fuente
|Servicio Sismológico Nacional (SSN) de la Universidad Nacional Autónoma de México
- Magnitud: 4.3 | Fecha: 2025-08-11 | Hora: 03:57:34 | Epicentro: 166 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 14.727°, -94.419° | Profundidad: 16.1 km
- Magnitud: 4.3 | Fecha: 2025-08-11 | Hora: 03:52:06 | Epicentro: 163 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 14.827°, -94.545° | Profundidad: 3.4 km
- Magnitud: 4.2 | Fecha: 2025-08-11 | Hora: 03:04:30 | Epicentro: 170 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 14.703°, -94.458° | Profundidad: 18.8 km
- Magnitud: 4.0 | Fecha: 2025-08-11 | Hora: 02:38:54 | Epicentro: 118 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.154°, -94.293° | Profundidad: 19.8 km
- Magnitud: 4.1 | Fecha: 2025-08-11 | Hora: 22:46:35 | Epicentro: 167 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 14.775°, -94.526° | Profundidad: 17.8 km
Consulta las recomendaciones que ofrece el CENAPRED (Centro Nacional de Prevención de Desastres) para estar preparados antes, durante y después de un fuerte sismo y el monitoreo del sistema de alerta sísmica.
¿Cuáles son los estados donde tiembla más la tierra en México?
En este mapa del Cenapred podemos observar a los estados de México que están expuestos a fuertes temblores en tres niveles de riesgo de sismicidad: bajo, medio y alto.
Listas de estados con más registros sísmicos en México:
- Ciudad de México
- Baja California Sur
- Baja California Norte
- Sonora
- Puebla
- Morelos
- Tlaxcala
- Veracruz
- Guanajuato
- Aguascalientes
- Zacatecas
- Sinaloa
- Quintana Roo
- Yucatán
- Campeche
- Hidalgo
- Querétaro
- San Luis Potosí
- Tamaulipas
- Nuevo León
- Coahuila
- Durango
- Chihuahua
Según el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN), entre 1900 y 2022, se han registrado 260,634 terremotos en la región, 86 de ellos con magnitudes superiores a 7.0. Sólo en 2022, se reportaron 29,872 temblores.
¿Por qué no suena la alerta sísmica en CDMX?
Si en caso sentiste un fuerte sismo, sobre todo, en Ciudad de México (CDMX) y no recibiste algún mensaje de alerta en tu móvil esto puede tratarse de los llamados “microsismos”, temblores de baja intensidad que no superan las magnitudes de 3 grados y que son casi imperceptible en la Tierra. Recuerda que el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) solo se activa en los siguientes escenarios:
- 1) Cuando la magnitud del sismo es mayor a 5 grados y ocurre a 170 kilómetros
- 2) Cuando la magnitud es de 6 grados y el epicentro se ubica a más de 350 km de la capital
- 3) Cuando la magnitud supera los 5.5 grados a menos de 350 km.
¿Qué son los microsismos que se producen en la CDMX?
“Estamos buscando más sismos lentos, como los de mayo y diciembre de 2023 en las fallas Barranca del Muerto y Mixcoac, quizás ocurridos en otras fallas más al norte y que estén relacionados con los microsismo recientes”, explicó Víctor Manuel Cruz Atienza, sismólogo de la UNAM, para la Agencia EFE.
¿Qué debo hacer antes, durante y después de un fuerte sismo en México?
Te comparto una lista útil de buenos acciones que debes realizar para poder enfrentar un fuerte sismo en México o cualquier otro país del mundo. Pon en práctica las siguientes recomendaciones de seguridad que te mostraré a continuación:
Antes del sismo en México
- Revisa constantemente la infraestructura de tu hogar.
- Instala cerraduras de seguridad, gabinetes y estanterías.
- Guarda los objetos más frágiles en lugares seguros.
- Ten siempre un botiquín de primeros auxilios.
- Busca un punto de encuentro óptimo donde haya la suficiente seguridad para tu familia.
- Educa a tus familiares para que puedan cerrar las llaves de luz, gas y agua.
- Haz una lista de números de emergencia para contactar a los médicos, la policía, protección civil, entre otros.
Durante el sismo o terremoto en México
- Aléjate de las ventanas, espejos y objetos cortantes que puedan caer al suelo.
- Busca un refugio debajo de una mesa resistente o, también, puedes poner debajo del marco de una puerta.
- Cúbrete la cabeza y el cuello con los brazo.
- Evita utilizar los ascensores y toma las escaleras durante el sismo.
- Nunca salgas corriendo de un edificio cuando el sismo está en movimiento.
Después del sismo en México
- Busca ayuda médica para atender a personas afectadas con lesiones graves.
- Presta primeros auxilios y apoyo emocional a los heridos que lo necesiten.
- No utilices el teléfono móvil de forma irresponsable, así evitarás sobrecargar las líneas.
- Revisa los daños estructurales de tu vivienda.
- Cerrar las llaves para evitar posibles fugas de luz, agua o gas.
- No encienda velas, fósforos u otro elemento que pueda provocar un incendio.