México cuenta con una red de vigilancia sísmica que permite identificar los movimientos registrados en distintas regiones del país. Este miércoles 21 de octubre de 2026, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) es la fuente oficial para consultar los reportes de los temblores, con información sobre la hora, la magnitud, la profundidad y la ubicación del epicentro de cada evento.

La actividad sísmica de México está relacionada con la interacción de las placas tectónicas de Norteamérica, el Pacífico, Cocos, Rivera y el Caribe. El movimiento de estas placas genera esfuerzos en la corteza terrestre que pueden liberarse en forma de sismos. Algunos movimientos son imperceptibles para la población, mientras que otros se sienten en las localidades próximas al epicentro.

El SSN registra y analiza las señales captadas por sus estaciones para establecer las características de cada evento. Los primeros resultados pueden modificarse a medida que avanza la revisión técnica, por lo que la magnitud, la profundidad o la localización de un sismo podrían actualizarse después de su publicación inicial.

Últimos temblores en México hoy, miércoles 21 de octubre de 2026

Consulta los últimos sismos reportados por el Servicio Sismológico Nacional durante este miércoles 21 de octubre. El registro permite conocer la hora de cada movimiento, su magnitud, la profundidad y la ubicación del epicentro, según los datos publicados por el organismo.

Revisa los reportes disponibles para identificar dónde tembló hoy en México y cuáles fueron las características de cada evento. La información puede cambiar conforme el SSN complete el análisis de las señales sísmicas y actualice sus registros.

¿Cuáles son los estados donde tiembla más en México?

La actividad sísmica en México se concentra principalmente en el occidente y el sur del país, en especial en los estados de la costa del Pacífico. En estas regiones, la interacción entre las placas tectónicas provoca numerosos sismos, aunque su magnitud y sus efectos varían según las características de cada evento y las condiciones locales.

El peligro sísmico no es igual en todo el territorio mexicano. Algunas regiones están más expuestas a terremotos fuertes por su ubicación respecto de las zonas de interacción entre placas, mientras que otras registran una actividad menor. Sin embargo, ninguna región debe considerarse completamente libre de sismos.

Mapa sísmico de México donde podrás ver los estados donde hay mayor y menor riesgo de producirse temblores, según datos oficial del SSN. (Foto: Servicio Sismológico Nacional / UNAM)

El Servicio Sismológico Nacional (SSN), adscrito al Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), registró 396.816 sismos en México entre el 1 de enero de 1900 y el 14 de septiembre de 2026, según un análisis de su catálogo histórico publicado por la Universidad Iberoamericana. La cifra incluye movimientos telúricos de distintas magnitudes y permite dimensionar la actividad sísmica acumulada en el país durante más de un siglo.

Estados con registros de actividad sísmica en México

Ciudad de México

Baja California Sur

Baja California

Sonora

Puebla

Morelos

Tlaxcala

Veracruz

Guanajuato

Aguascalientes

Zacatecas

Sinaloa

Quintana Roo

Yucatán

Campeche

Hidalgo

Querétaro

San Luis Potosí

Tamaulipas

Nuevo León

Coahuila

Durango

Chihuahua

¿Por qué no suena la alerta sísmica en CDMX?

Sentir un temblor y comprobar que la alerta sísmica no se activó puede generar dudas entre los habitantes de la Ciudad de México. Sin embargo, la ausencia de una alerta no significa necesariamente que el movimiento haya pasado inadvertido para los sistemas de monitoreo.

Infografía que explica qué es y cómo funciona el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX). | Crédito: simulacronacional.sspc.gob.mx

En algunos casos puede tratarse de un sismo de baja magnitud o de un movimiento cuyo epicentro se encuentra demasiado cerca de la zona afectada para generar un tiempo útil de anticipación. También existen microsismos que, aunque llegan a sentirse en determinadas colonias, no cumplen con los criterios necesarios para activar el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX).

El sistema considera distintos parámetros relacionados con la magnitud del movimiento, la energía liberada y la distancia respecto de las zonas que podrían recibir la alerta. Entre los criterios difundidos para su activación se encuentran los siguientes:

Cuando la magnitud del sismo supera los 5 grados y ocurre a una distancia superior a 170 kilómetros.

Cuando la magnitud alcanza los 6 grados y el epicentro se ubica a más de 350 kilómetros de la capital.

Cuando el movimiento supera una magnitud de 5.5 a una distancia menor de 350 kilómetros.

¿Qué son los microsismos que se producen en la CDMX?

Los microsismos son movimientos de baja magnitud que pueden producirse muy cerca de zonas densamente pobladas. Por esa razón, incluso un evento relativamente pequeño puede llegar a sentirse con claridad en determinadas colonias, especialmente cuando su origen se encuentra a poca profundidad.

La actividad registrada en la Ciudad de México ha despertado el interés de especialistas de la UNAM, que estudian las estructuras geológicas asociadas con estos movimientos. El sismólogo Víctor Manuel Cruz Atienza ha señalado la importancia de investigar posibles sismos lentos y su relación con fallas locales en distintas zonas de la capital.

Los microsismos, por tanto, no deben interpretarse únicamente como movimientos aislados. Cada registro aporta información que puede ayudar a los científicos a comprender mejor la actividad geológica que permanece oculta bajo una de las mayores áreas urbanas del continente.

¿Cómo actuar antes, durante y después de un sismo en México?

La prevención y la respuesta adecuada ante un sismo pueden reducir los riesgos para las personas y sus familias. Estas son algunas recomendaciones básicas para prepararse, protegerse durante el movimiento y actuar después de la sacudida.

Durante un sismo, la recomendación es agacharse, cubrirse y sujetarse hasta que termine la sacudida. FOTO DE NOÉ YACTAYO

Antes del sismo en México

Revisa las condiciones de la vivienda y solicita una evaluación profesional si detectas grietas u otros daños importantes.

Fija las estanterías y los muebles altos para evitar que se vuelquen.

Guarda los objetos frágiles y pesados en lugares seguros.

Prepara un botiquín de primeros auxilios y una mochila de emergencia.

Establece un punto de encuentro familiar y define rutas de evacuación.

Aprende a cerrar las llaves de paso del agua y del gas, así como a desconectar la electricidad, siempre que sea seguro hacerlo.

Ten a mano una lista de teléfonos de emergencia y contactos familiares.

Durante el sismo en México

Mantén la calma y protege la cabeza y el cuello.

Agáchate, cúbrete y sujétate debajo de una mesa resistente, si tienes una cerca.

Aléjate de ventanas, espejos y objetos que puedan caer.

No corras hacia las salidas ni utilices ascensores o escaleras mientras continúe la sacudida.

Si estás en el exterior, busca un espacio abierto lejos de edificios, postes y cables eléctricos.

Si conduces, detente en un lugar seguro, lejos de puentes, túneles y estructuras que puedan colapsar.

Mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, botiquín y documentos importantes, elementos esenciales para estar preparado ante un sismo en México. FOTO DE SSN

Después del sismo en México

Comprueba si hay personas heridas y solicita asistencia de emergencia cuando sea necesario.

Presta primeros auxilios únicamente si puedes hacerlo sin exponerte a riesgos.

Si sospechas una fuga de gas, no enciendas fuego ni manipules interruptores eléctricos; aléjate del lugar y solicita ayuda.

Evita ingresar en edificios con daños visibles y no regreses hasta que las autoridades competentes lo autoricen.

Mantente informado mediante los canales oficiales de Protección Civil y sigue sus instrucciones.

Utiliza el teléfono solo para comunicaciones necesarias, a fin de facilitar las llamadas de emergencia.

Permanece atento a posibles réplicas y prepárate para protegerte de nuevo.

Los fenómenos naturales son eventos imprevistos y, a menudo, repentinos. Por ese motivo, en este video te explicaremos la importancia de contar con una mochila de emergencia para enfrentar emergencias ocasionadas por un sismo en México.