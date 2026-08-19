Oaxaca mantiene en constante vigilancia su actividad sísmica debido a su ubicación frente a una de las zonas tectónicas más activas de México. Este miércoles 19 de agosto de 2026, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) mantiene actualizado el registro de los movimientos telúricos detectados en el mencionado estado, con información detallada sobre la hora, magnitud, profundidad y ubicación del epicentro de cada evento telúrico.

En esta cobertura podrás seguir los principales temblores en Oaxaca reportados durante la jornada y conocer los datos disponibles de cada evento sísmico registrado. El seguimiento se actualizará conforme el SSN incorpore nuevos reportes o revise los parámetros de los movimientos ya registrados.

Temblor en Oaxaca EN VIVO hoy, 19 de agosto

El SSN mantiene actualizado su registro de los últimos sismos detectados en México. La plataforma permite consultar datos como la fecha y hora de origen, magnitud, profundidad, coordenadas y referencia de la localidad cercana al epicentro. La información puede ser revisada posteriormente conforme se incorporan nuevos datos de las estaciones sismológicas.

En esta cobertura encontrarás los principales eventos reportados durante el miércoles 19 de agosto, ordenados a medida que sean incorporados al registro oficial. Cada actualización incluirá los datos disponibles del sismo y, cuando corresponda, información adicional sobre su ubicación y posibles efectos.

Oaxaca y sus zonas de mayor movimiento sísmico

Oaxaca es uno de los estados con mayor actividad sísmica de México. De acuerdo con reportes del SSN, registra aproximadamente el 25% de los sismos que ocurren en el país, una situación relacionada principalmente con la interacción de la placa de Cocos y la placa de Norteamérica.

La actividad no se concentra exclusivamente en una zona. La costa de Oaxaca y regiones como Puerto Escondido, Pochutla, Puerto Ángel, Huatulco y Pinotepa Nacional forman parte de áreas históricamente afectadas por movimientos sísmicos.

La actividad sísmica de Oaxaca está relacionada principalmente con la subducción de la placa de Cocos bajo la placa de Norteamérica frente a las costas del Pacífico. Esta interacción tectónica genera numerosos movimientos telúricos en la región. FOTO DE SSN / SSN

La profundidad, la magnitud y la ubicación de cada terremoto son algunos de los factores que permiten analizar sus características y estimar cómo puede sentirse el movimiento en las comunidades cercanas.

Los terremotos más importantes registrados en Oaxaca

Oaxaca cuenta con un amplio historial de terremotos que han marcado la historia sísmica de México y han permitido estudiar el comportamiento de las estructuras tectónicas frente a sus costas.

Entre los eventos más importantes se encuentra el sismo del 15 de enero de 1931, de magnitud 7.8, y el terremoto del 30 de septiembre de 1999, de magnitud 7.4. Este último se originó en el interior de la placa de Cocos (sismo intraplaca de profundidad intermedia).

Otro de los grandes eventos históricos ocurrió el 28 de marzo de 1787 frente a las costas de Oaxaca y el sur de Guerrero. Diferentes investigaciones han estimado para este terremoto magnitudes de entre 8.4 y 8.6, por lo que se encuentra entre los mayores sismos documentados en la historia de México.

Estos acontecimientos forman parte de los antecedentes utilizados por especialistas para estudiar la amenaza sísmica de Oaxaca y fortalecer las estrategias de preparación ante futuros movimientos.

¿Cómo monitorea el SSN los terremotos de Oaxaca?

El Servicio Sismológico Nacional cuenta con estaciones distribuidas prácticamente en todo México para detectar y analizar la actividad sísmica. Los datos obtenidos permiten establecer parámetros como la hora de origen, magnitud, coordenadas del epicentro, localidad de referencia y profundidad.

En Oaxaca existen estaciones sismológicas que forman parte de esta infraestructura. Entre ellas se encuentran las de Oaxaca y Huatulco, cuyos registros pueden consultarse mediante los sismogramas de banda ancha del SSN.

El organismo advierte que los primeros datos de un sismo pueden ser modificados posteriormente debido a que se reciben nuevos registros de las estaciones y se revisan los parámetros calculados.

¿Qué es el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) y cómo funciona en Oaxaca?

El Servicio Sismológico Nacional no opera la alerta sísmica. El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) es operado por el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES).

El sistema cuenta con sensores que cubren regiones sísmicas de subducción de la placa de Cocos y el sur del Eje Neovolcánico, incluyendo Oaxaca. Cuando se detecta un terremoto que cumple con los criterios establecidos, el sistema puede emitir avisos hacia determinadas ciudades antes de la llegada de las ondas sísmicas más fuertes.

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) utiliza una red de sensores para detectar movimientos telúricos y transmitir información que permite emitir alertas tempranas en las zonas con cobertura. FOTO DE SASMEX / SASMEX

Es importante distinguir entre monitoreo y alerta: el SSN informa sobre las características de los terremotos, mientras que SASMEX tiene como función proporcionar alertas tempranas en las ciudades que cuentan con cobertura.

¿Qué hacer antes, durante y después de un terremoto?

Un sismo puede producirse sin previo aviso, por lo que la preparación es una de las principales herramientas para reducir riesgos.

Antes de un sismo

Prepara un plan familiar de emergencia y establece un punto de encuentro.

Ten agua, alimentos, una linterna, un botiquín y otros suministros básicos.

Fija muebles, estanterías y objetos pesados que puedan caer.

Identifica los lugares más seguros dentro de tu vivienda, oficina o centro educativo.

Conoce las rutas de evacuación y los puntos de encuentro.

Contar con un plan familiar, identificar zonas seguras y preparar una mochila de emergencia son medidas que pueden ayudar a reducir riesgos antes, durante y después de un sismo. FOTO DE NOÉ YACTAYO / NOÉ YACTAYO

Durante un sismo

La recomendación principal es agacharse, cubrirse y sujetarse. Si estás dentro de un inmueble, busca protección debajo de una mesa o estructura resistente y protege la cabeza y el cuello.

Aléjate de ventanas, vidrios, estanterías y objetos que puedan caer. No corras hacia la salida mientras continúa el movimiento ni utilices ascensores.

Si estás en la calle, aléjate de edificios, postes, cables y otros elementos que puedan desprenderse. Si conduces, detente en un lugar seguro y permanece dentro del vehículo hasta que termine el movimiento.

Después de un sismo

Comprueba si hay personas heridas y revisa posibles daños solo cuando sea seguro hacerlo. Presta atención a fugas de gas, problemas eléctricos o daños estructurales.

Conocer las medidas de prevención, saber cómo actuar durante un sismo y mantenerse informado mediante fuentes oficiales son acciones fundamentales para reducir riesgos ante la actividad sísmica en Oaxaca. FOTO DE NOÉ YACTAYO / NOÉ YACTAYO

Mantente informado mediante fuentes oficiales y permanece atento a posibles réplicas. Evita ingresar a edificios dañados hasta que las autoridades determinen que son seguros.

Oaxaca y sus principales zonas sísmicas

La actividad sísmica de Oaxaca está estrechamente relacionada con su ubicación en el Pacífico mexicano y con la interacción entre las placas tectónicas que convergen frente a sus costas.

La región costera concentra una parte importante de la actividad relacionada con la subducción de la placa de Cocos. Localidades como Puerto Escondido, Huatulco, Puerto Ángel y Pinotepa Nacional aparecen en los registros históricos del SSN como zonas que han experimentado los efectos de importantes movimientos.

La distribución de los terremotos, sin embargo, no significa que el riesgo se limite a la costa. La actividad sísmica puede producirse en diferentes partes del estado y sus efectos dependerán de factores como la profundidad, magnitud, distancia al epicentro y condiciones locales del terreno.

¿Los terremotos pueden predecirse?

No existe actualmente un método científico que permita determinar con precisión cuándo, dónde y con qué magnitud ocurrirá un terremoto.

El SSN señala expresamente que los sismos no se pueden predecir. El monitoreo permite detectar y analizar los movimientos una vez que ocurren, mientras que los sistemas de alerta temprana buscan proporcionar algunos segundos de aviso antes de la llegada de las ondas más fuertes en determinadas zonas.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los sismos en Oaxaca

¿Dónde puedo consultar los últimos terremotos registrados?

El SSN cuenta con una plataforma de “Últimos sismos” donde se pueden consultar los eventos registrados y sus principales parámetros, como magnitud, fecha y hora, ubicación del epicentro y profundidad.

¿Por qué tiembla tanto en Oaxaca?

Oaxaca se encuentra en una región de alta actividad sísmica debido principalmente a la interacción entre la placa de Cocos y la placa de Norteamérica. La subducción de la primera bajo la segunda frente a la costa del Pacífico genera una importante actividad sísmica.

¿Todas las zonas de Oaxaca tienen el mismo riesgo sísmico?

No. La actividad sísmica puede variar de una región a otra. La ubicación respecto de las zonas de ruptura, la profundidad de los terremotos, las características del terreno y las construcciones influyen en los efectos que puede experimentar cada comunidad.

¿Qué es una réplica?

Una réplica es un sismo que ocurre después de un evento principal en la misma zona o cerca de ella. Aunque normalmente presenta una magnitud menor, puede ser relevante si afecta estructuras que ya fueron dañadas.

¿Qué significa “epicentro”?

El epicentro es el punto ubicado en la superficie terrestre directamente sobre el lugar del interior de la Tierra donde se inicia la ruptura que genera un terremoto.

¿Qué diferencia existe entre magnitud e intensidad?

La magnitud describe el tamaño del terremoto en su origen, mientras que la intensidad se refiere a cómo se percibe el movimiento y los efectos que produce en un determinado lugar. Por ello, un mismo sismo puede presentar una sola magnitud, pero diferentes niveles de intensidad según la ubicación.