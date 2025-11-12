El evento comercial más esperado del año en México, El Buen Fin 2025, ya está en marcha. Esta edición especial arrancará el jueves 13 de noviembre a las 00:00 horas y concluirá el lunes 17 de noviembre, aprovechando el puente por el Día de la Revolución Mexicana. Con ello, los consumidores contarán con cinco días completos de descuentos y promociones en cientos de tiendas físicas y plataformas digitales.

Fechas y horarios clave de El Buen Fin 2025

El Buen Fin 2025 se extenderá del 13 al 17 de noviembre, lo que permitirá a los compradores planificar mejor sus adquisiciones y evitar aglomeraciones. Muchas tiendas abrirán sus puertas desde la medianoche del jueves, mientras que otras habilitarán preventas digitales días antes del inicio oficial.Es recomendable revisar las apps y portales de cada comercio para confirmar horarios, condiciones de pago y la vigencia de sus promociones.

Durante El Buen Fin 2025, los consumidores podrán aprovechar cinco días completos de descuentos en tecnología, moda y artículos para el hogar. | Crédito: elbuenfin.profeco.gob.mx

Principales tiendas confirmadas para El Buen Fin 2025

Entre las cadenas que ya confirmaron su participación destacan:

Liverpool

El Palacio de Hierro

Sears

Coppel

Suburbia

Sanborns

H&M

Zara (grupo Inditex, incluye Bershka y Pull&Bear )

(grupo Inditex, incluye y ) Walmart (incluye Bodega Aurrerá y Walmart Express )

(incluye y ) Costco y Sam’s Club

Estas marcas forman parte de un listado mucho más amplio que agrupa miles de establecimientos a nivel nacional, tanto físicos como en línea. Cada uno contará con su propio esquema de descuentos, planes de meses sin intereses (MSI) y exclusivas digitales, por lo que se recomienda revisar las condiciones específicas en sus sitios web oficiales.

La PROFECO recomienda usar su plataforma oficial durante El Buen Fin para evitar caer en promociones engañosas. | Crédito: elbuenfin.profeco.gob.mx

Consejos para aprovechar El Buen Fin 2025 al máximo

Comprar con inteligencia durante el Buen Fin puede marcar la diferencia entre un buen descuento y una falsa oferta. Para evitar sorpresas, sigue estas recomendaciones:

Compara precios antes del 13 de noviembre: revisa los productos que te interesan y anota su costo previo al evento.

revisa los productos que te interesan y anota su costo previo al evento. Confirma que la tienda esté registrada: utiliza el buscador oficial del sitio de El Buen Fin para asegurarte de que el comercio participe formalmente.

utiliza el buscador oficial del sitio de para asegurarte de que el comercio participe formalmente. Revisa las condiciones de pago: verifica si ofrecen meses sin intereses , cupones digitales o reembolsos durante el evento.

verifica si ofrecen , o durante el evento. Aprovecha las compras en línea: varias tiendas activarán preventas o acceso anticipado desde la noche del 12 de noviembre.

Gracias a su duración extendida y al impulso de las compras digitales, esta edición de El Buen Fin 2025 promete ser una de las más dinámicas de los últimos años. Ya sea que busques adelantar regalos, renovar tecnología o equipar tu hogar, esta es tu oportunidad de hacerlo con descuentos reales y verificados.

