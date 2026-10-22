Este jueves 22 de octubre se llevó a cabo la entrega de los Premios Billboard de la Música Latina 2026 desde el James L. Knight Center de Miami, Florida, con Carmen Villalobos y Javier Poza como anfitriones de la noche. A la esperada gala llegaron como máximos favoritos Peso Pluma, Tito Double P, Fuerza Regida y Karol G, quienes protagonizaron una intensa competencia en las principales categorías. Conoce quiénes se alzaron con los galardones de esta edición.
Ganadores de los Premios Billboard de la Música Latina 2026
Premios Especiales 2026
- Premio Billboard Ícono: Rubén Blades
- Premio Billboard Salón de la Fama: Rosalía
- Premio Billboard Trayectoria Artística: Cristian Castro
- Premio Billboard Vanguardia: Fuerza Regida
Categorías principales de artistas
- Artista del Año
- Artista del Año, Debut
- Gira del Año
- Artista crossover del año
- Global 200 Artista Latino del Año
- Artista de los fans (votado por el público)
Categorías de canciones
- Global 200 Canción Latina del Año: Fuerza Regida, “Marlboro Rojo
- “Hot Latin Song” Canción del Año: Fuerza Regida, “Marlboro Rojo
- “Hot Latin Song”, Colaboración Vocal del Año
- “Hot Latin Songs” Artista del Año, Masculino
- “Hot Latin Songs” Artista del Año, Femenina
- “Hot Latin Songs” Artista del Año, Dúo o Grupo
- “Hot Latin Songs” Sello Discográfico del Año
- Canción del Año, Latin Airplay
- Sello Discográfico del Año, Latin Airplay
- Canción del Año, Streaming
Categorías de álbumes
- “Top Latin Album” del Año: Peso Pluma & Tito Double P, DINASTÍA
- “Top Latin Albums” Artista del Año, Masculino
- “Top Latin Albums” Artista del Año, Femenina
- “Top Latin Albums” Artista del Año, Dúo o Grupo
- “Top Latin Albums” Sello Discográfico del Año
Categorías de Latin Pop
- Artista “Latin Pop” del Año, Solista
- Artista “Latin Pop” del Año, Dúo o Grupo: Wisin & Yandel
- Canción “Latin Pop” del Año
- “Latin Pop Airplay” Sello Discográfico del Año
- Álbum “Top Latin Pop” del Año: Rosalía, LUX
- “Top Latin Pop Albums” Sello Discográfico del Año
Categorías de Música Tropical
- Artista Tropical del Año, Solista
- Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo
- Canción Tropical del Año
- “Tropical Airplay” Sello Discográfico del Año
- Álbum Top Tropical del Año
- “Top Tropical Albums” Sello Discográfico del Año
Categorías de Regional Mexicano
- Artista Regional Mexicano del Año, Solista
- Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo
- Canción Regional Mexicana del Año
- “Regional Mexican Airplay” Sello Discográfico del Año
- Álbum Top Regional Mexicano del Año
- “Top Regional Mexican Albums” Sello Discográfico del Año
Categorías de Latin Rhythm
- Artista “Latin Rhythm” del Año, Solista
- Artista “Latin Rhythm” del Año, Dúo o Grupo
- Canción “Latin Rhythm” del Año
- “Latin Rhythm Airplay” Sello Discográfico del Año
- Álbum “Top Latin Rhythm” del Año
- “Top Latin Rhythm Albums” Sello Discográfico del Año
Categorías de Compositores, Productores y Editoriales
- Compositor del Año
- Productor del Año
- Editorial del Año