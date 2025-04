Aunque no tengas papeles, sí puedes trabajar en Estados Unidos. Y no solo eso: existen ciertos sectores donde los empleos no solo abundan, sino que también están mejor pagados de lo que muchos imaginan. Con o sin documentos migratorios, millones de mexicanos han logrado salir adelante en la Unión Americana gracias a su esfuerzo, habilidad y, sobre todo, a la información correcta.

Si estás buscando empleo sin contar con un estatus migratorio legal o simplemente quieres saber qué opciones hay para ti o alguien cercano, aquí te contamos cuáles son los trabajos que mejor pagan para mexicanos sin papeles en 2025, y algunos consejos para encontrarlos.

1. Construcción: el sector donde siempre hay trabajo

La industria de la construcción sigue siendo una de las más accesibles para inmigrantes sin papeles. Desde ayudantes hasta carpinteros, electricistas y operadores de maquinaria, los sueldos pueden variar entre $15 y $35 dólares por hora, dependiendo del estado y la experiencia.

Ventaja: Hay alta demanda, y muchas compañías pequeñas no exigen documentos legales si ven que trabajas bien.

Tip: Empieza como ayudante y ve aprendiendo un oficio (plomería, electricidad, yeso). Luego puedes negociar un mejor sueldo.

2. Agricultura: trabajo duro, pero constante

El campo nunca se detiene. California, Texas, Florida y Arizona ofrecen muchas oportunidades en cosechas, empaques o procesamiento de alimentos. Aunque es físicamente exigente, en temporadas clave puedes ganar entre $500 y $800 por semana.

Ventaja: Se contrata en grandes cantidades y muchas veces sin verificación de estatus migratorio.

Tip: Si trabajas con conocidos, pregunta por empleadores que respeten los pagos justos y den buenos tratos.

3. Limpieza y mantenimiento

Ya sea en casas, oficinas, hoteles o escuelas, el trabajo de limpieza es otra opción común y muy necesaria. En ciudades grandes como Nueva York, Chicago, Los Ángeles o Houston, puedes ganar desde $14 hasta $25 por hora, sobre todo si logras formar tu propia red de clientes.

Ventaja: Posibilidad de trabajar por cuenta propia o en empresas pequeñas.

Tip: Si aprendes inglés básico y te organizas bien, puedes ofrecer servicios independientes con mejores ingresos.

4. Cocina y restaurantes

Desde lavaplatos hasta cocineros, panaderos o ayudantes de cocina, el sector de alimentos es una mina de oportunidades. Muchos restaurantes están acostumbrados a contratar sin papeles, y con experiencia puedes ganar hasta $3,000 o más al mes.

Ventaja: El ritmo es intenso, pero hay posibilidad de ascender y aprender nuevas habilidades.

Tip: Busca locales mexicanos, latinos o familiares, que suelen ser más flexibles y valorar el trabajo duro.

5. Cuidado de niños y personas mayores

Este sector requiere confianza y buena reputación, pero una vez que te recomiendan, puedes ganar entre $600 y $900 semanales cuidando niños o personas mayores.

Ventaja: Puedes trabajar con una sola familia o varias si manejas tus horarios.

Tip: El boca a boca es clave. Cuida bien tu primer empleo, porque te abrirá muchas puertas.

6. Lavado de autos y detallado

Muchas empresas pequeñas de car wash o negocios móviles de “detallado” (limpieza profunda de autos) contratan inmigrantes sin papeles. El sueldo puede variar de $80 a $150 por día, más propinas si haces un buen trabajo.

Ventaja: Trabajo al aire libre, flexibilidad de horarios y posibilidad de tener clientes propios.

Tip: Aprende sobre productos y técnicas de detallado para ofrecer servicios premium.

¿Es legal trabajar sin papeles?

La ley en EE.UU. prohíbe que los empleadores contraten personas sin autorización legal. Pero eso no significa que no puedas trabajar: muchas personas sin documentos lo hacen, especialmente en empleos “por fuera” (no registrados) o como independientes.

Lo importante: conocer tus derechos como trabajador. Aunque no tengas papeles, tienes derecho a que te paguen, a no ser explotado y a condiciones seguras de trabajo. También puedes reportar abusos laborales y buscar ayuda legal gratuita si la necesitas.

