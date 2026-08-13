Un reto matemático quiere poner a prueba tu agilidad mental. Se trata de un enunciado que combina distintas operaciones básicas; te puede parecer sencillo, pero anteriores participantes fallaron en su primer intento debido a la cuenta regresiva. ¿Estás dispuesto a asumir el desafío? Recuerda que solo tendrás 8 segundos; sin embargo, la clave está en aplicar una regla importante de las matemáticas.

¿Listo para resolver esta operación combinada?

Observa con atención el siguiente ejercicio matemático: (25−7)÷3×4+10−6. Trata de concentrarte durante el desarrollo, pues solo cuentas con un par de segundos. Para que exista una mayor emoción, reta a tus amigos o familiares para que descubras quién razona con mayor eficacia.

Estos acertijos de matemáticas son opciones recomendadas por los especialistas en salud mental, ya que obligan a mantener distintas partes de tu cerebro activadas. ¡Que tengas una excelente participación!

Es una excelente oportunidad para desafiar tus conocimientos matemáticos. (Foto: MAG El Comercio)

Aquí la explicación del reto matemático

¿Ya tienes la respuesta en mente? En caso dudes si es la correcta, te comentaré cuál es la clave para conseguir la victoria: usar la regla PEMDAS. Cuando aplicas este principio, te facilita resolver cualquier operación combinada, ya que su acrónimo te indica el orden de resolución: Paréntesis, Exponentes, Multiplicación, División, Adición y Sustracción.

Primero, restas los dígitos entre paréntesis: (25-7)=18.

Acto seguido, divides 18 entre 3, obteniendo como resultado 6.

Luego, se realiza la multiplicación: 6x4=24.

Sumas 24+10, el cual te da como resultado 24.

Finalmente, resta 34 menos 6 y obtienes como respuesta final 28.

Siguiendo el orden correcto de PEMDAS podrás resolver cualquier operación combinada de una manera sencilla y sin inconvenientes. Conforme sigas practicando te volverás más ágil en estos desafíos.

¿Acertaste con la respuesta de este problema de matemáticas? (Foto: MAG El Comercio)

Por lo tanto, el resultado es 28

Si quieres seguir aprendiendo a resolver con mayor rapidez este tipo de ejercicios, ingresa a este ENLACE , el cual te brindará más opciones de retos matemáticos que pondrán a prueba tu rapidez y razonamiento. El propósito es que agilices tu cerebro y aproveches esos momentos libres de una manera divertida.

¿Los retos matemáticos funcionan para todas las edades?

Los ejercicios de matemáticas son aptos para todas las edades, pero deben adaptarse al desarrollo y los conocimientos previos. Por ejemplo, en educación inicial se debe aplicar apoyos como modelado, pensamiento en voz alta, representaciones y división de la tarea en pasos. En la etapa adulta ya se puede aumentar la dificultad.

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