Para muchas personas, la sensación de agotamiento no desaparece solo porque la vida vuelve a la rutina tras un periodo marcado por la incertidumbre. Naomi Holdt, psicóloga, autora y conferencista con más de dos décadas de experiencia especializada en el bienestar emocional de niños y jóvenes, escribió una reflexión sobre ese cansancio que se volvió viral en redes sociales y que muchas personas siguen compartiendo por lo identificadas que se sienten con ella.

Holdt, autora de How to Raise Resilient Kids and Teens, describió una sensación que reconocen quienes atravesaron la pandemia: llegar a un nuevo comienzo sin haberse recuperado realmente del anterior.

El cansancio no se va solo porque cambia el calendario

La psicóloga señaló que muchas personas realizan sus actividades sin haber procesado del todo lo vivido durante los meses de confinamiento. “Nadie que conozco comenzó este año con el tanque lleno. Dada la feroz embestida de los dos años anteriores, la mayoría de nosotros nos arrastramos hasta la meta de 2021… alterados, agotados, funcionando con los restos de una adrenalina envejecida”, escribió en Facebook.

Según su reflexión, ese desgaste no desaparece simplemente porque las restricciones y rutinas cotidianas comienzan a cambiar. “Entramos en 2022 todavía cargando conmoción, trauma, duelo, pesadez, incredulidad… Los recuerdos de una existencia surrealista”, indicó.

A ese desgaste se sumó la sensación de que había que ponerse al día rápidamente. Holdt describió esa etapa como un momento marcado por más presión, más estrés y una carrera por recuperar terreno en prácticamente todos los ámbitos: trabajo, estudios, deportes, relaciones y vida cotidiana.

Según la psicóloga, los años anteriores dejaron estrés, trauma, duelo e incertidumbre que no desaparecieron al regresar a una rutina aparentemente normal. (Foto: Freepik)

Intentar volver a la normalidad también agota

La psicóloga plantea que parte de esa carrera por mantenerse ocupados puede estar relacionada con el deseo de dejar atrás lo ocurrido. “Aunque no somos conscientes de ello, quizás esperanzados de que cuanto más ocupados estemos, más fácilmente olvidaremos… cuanto más fácilmente deshagamos el enredo emocional… cuanto más permanentemente borremos las heridas que dejaron cicatrices… No podemos”, escribió.

Para Holdt, el problema es que intentar reconstruir una versión de la normalidad a toda velocidad no elimina automáticamente las consecuencias emocionales de lo vivido. “Intentar recrear alguna apariencia de ‘normalidad’ con esteroides, mientras ignoramos que durante casi dos años nuestros sistemas nerviosos simpáticos estuvieron en alerta máxima, ha dejado nuestra salud mental colectiva hecha pedazos”, afirmó.

La especialista también recordó que los niños y adolescentes no quedaron fuera de este impacto. “Nuestros niños y adolescentes no están exentos. El producto natural de luchar contra un huracán es un agotamiento total y absoluto”, escribió.

La recomendación es avanzar con más calma

Ante ese escenario, Holdt pidió no interpretar el agotamiento como una falla personal. “Así que antes de comenzar a cuestionar el estado absolutamente agotado y exprimido en el que te encuentras, haz una pausa. Respira. Recuérdate quién eres y lo que has soportado. Y luego recuérdate lo que has superado”, señaló.

Su propuesta consiste en reducir el ritmo y permitir que exista espacio para la recuperación. “En lugar de correr hacia la meta de este año, avanza con suavidad. Ve despacio. En medio del caos, encuentra pequeños espacios de silencio. Encuentra compasión. Permite la sanación. Y, sobre todo… sé amable. No hay ser humano en la Tierra que no pueda beneficiarse de un poco más del bálsamo sanador de la bondad”, escribió.

La reflexión de Holdt plantea que el agotamiento se entiende mejor cuando se toma en cuenta todo lo que hubo que atravesar antes de “volver a la normalidad”.

La incertidumbre, el duelo, el trauma y la presión por recuperar rápidamente una vida normal forman parte de una experiencia que, según la psicóloga, requiere tiempo para ser procesada.