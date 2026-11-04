“No te harás rico alquilando tu tiempo. Debes tener una participación en una empresa para alcanzar tu libertad financiera”. Esta es una de las ideas centrales que Naval Ravikant compartió en su conocido hilo de X (antes Twitter), publicado en mayo de 2018. Con esta idea, el empresario plantea una diferencia entre recibir dinero por las horas trabajadas y ser propietario de algo que pueda generar valor e ingresos a largo plazo.

Para Ravikant, el problema de depender únicamente de un sueldo es que los ingresos suelen estar vinculados al tiempo que una persona puede dedicar a su trabajo. En un empleo tradicional, por ejemplo, dejar de trabajar normalmente significa dejar de recibir ese pago. Aunque algunas profesiones permiten obtener salarios elevados, el empresario considera que existe un límite cuando la remuneración depende directamente de las horas disponibles.

La importancia de tener una participación en un activo

La alternativa que propone es adquirir una participación en un negocio o desarrollar activos que puedan generar ingresos incluso cuando su propietario no está trabajando directamente. Esto puede incluir acciones de empresas, participaciones en emprendimientos o productos y contenidos que puedan venderse a gran escala. La idea es que una persona no dependa exclusivamente de intercambiar su tiempo por dinero.

En su planteamiento, la riqueza no consiste solamente en acumular efectivo, sino en tener activos capaces de producir valor. En el mismo hilo, Ravikant define la riqueza como la posesión de activos que generan ingresos mientras su dueño duerme. Por eso, considera que la propiedad y la participación en los beneficios de una actividad económica pueden abrir oportunidades que un salario, por sí solo, difícilmente ofrece.

El empresario también destaca la importancia del apalancamiento, es decir, utilizar recursos que permitan multiplicar el alcance del trabajo. Entre los ejemplos que menciona están el capital, los equipos de trabajo y las herramientas digitales, como el software y los medios de comunicación. Estos últimos tienen una ventaja: pueden llegar a muchas personas sin que el costo de reproducir cada unidad aumente de la misma manera.

¿Significa que tener un empleo no permite alcanzar la libertad financiera?

La reflexión de Ravikant no significa que trabajar por un salario sea inútil ni que todas las personas deban convertirse en empresarias. Un empleo puede proporcionar estabilidad, experiencia y capital para ahorrar o invertir. Su planteamiento apunta a que depender exclusivamente del sueldo puede limitar las posibilidades de crecimiento económico, especialmente cuando no existe una participación en los activos o negocios que generan los ingresos.

Tampoco significa que comprar acciones, abrir una empresa o adquirir un activo garantice hacerse rico. Estas alternativas implican riesgos, pueden generar pérdidas y requieren conocimientos, planificación y tiempo.

La idea central de Ravikant es cambiar la perspectiva: además de trabajar para obtener ingresos, buscar formas de construir o adquirir activos que puedan generar valor a largo plazo.