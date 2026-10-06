El dolor de espalda es un problema que puede afectar a muchas personas a lo largo de la vida. Según Karena Wu, doctora en fisioterapia y fisioterapeuta ortopédica, dos tercios de las personas tendrán que lidiar con este problema si es que todavía no lo han experimentado. Con el paso de los años, las dificultades pueden hacerse más complejas debido a los cambios en la movilidad. la especialista explica que el envejecimiento puede modificar la capacidad para caminar y moverse con libertad, además de afectar el equilibrio y la fuerza.

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El ejercicio que recomienda después de los 50

Para Wu, existe un movimiento sencillo que merece especial atención. “Si hubiera un ejercicio que desearía que todos los mayores de 50 años hicieran, sería la inclinación hacia atrás de pie”, dijo a TODAY.com. La especialista recomienda incluso realizarlo varias veces al día si es necesario.

La razón está relacionada con la función de la espalda y la columna.

Wu explicó que esta zona está formada por una serie de articulaciones que soportan todo nuestro peso y aseguró que “la inclinación hacia atrás es uno de los mejores ejercicios para relajar la zona lumbar, las caderas y las rodillas”.

La fisioterapeuta Karena Wu recomienda un ejercicio sencillo para quienes tienen más de 50 años. (Foto: @karena.wu.963 / Instagram)

Por qué la movilidad de la espalda es importante

Pasar décadas sentado en un escritorio o conduciendo durante largos trayectos puede ejercer presión sobre los músculos de la espalda. De acuerdo con Wu, esto puede contribuir a una zona lumbar débil y dolorida, además de dificultar movimientos como girar o alcanzar objetos.

La falta de movimiento durante períodos prolongados también puede provocar que los músculos se tensen. Sus efectos no necesariamente se limitan a la espalda: los glúteos, las caderas y los músculos posteriores de los muslos también pueden presentar molestias debido a su conexión con la columna.

“La solución podría ser la movilidad de la columna”, señaló Wu durante su intervención.

Se trata de una inclinación hacia atrás de pie que busca ayudar a mantener la movilidad de la zona lumbar, las caderas y las rodillas. (Foto: @karena.wu.963 / Instagram)

Cómo hacer la inclinación hacia atrás

Para realizar el ejercicio, hay que ponerse de pie y después inclinarse hacia atrás. Wu coloca las manos sobre la zona lumbar mientras ejecuta el movimiento y lleva las caderas hacia delante y hacia atrás, manteniendo arqueada la parte baja de la espalda.

El ejercicio puede repetirse tantas veces como sea necesario, según la recomendación de la especialista.

En este video de Instagram puedes ver de forma sencilla cómo se realiza el ejercicio.