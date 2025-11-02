Cuando hacemos la maleta para un vuelo, solemos preocuparnos por no olvidar lo esencial: pasaporte, cargador, auriculares; sin embargo, los expertos en viajes aseguran que hay un objeto diminuto que puede marcar la diferencia entre un día tranquilo o un verdadero dolor de cabeza al viajar. Es ligero, barato y cabe en cualquier bolsillo, pero muchos lo olvidan hasta que ya es demasiado tarde.

Este pequeño accesorio no tiene tecnología ni necesita batería. Aun así, puede ayudarte a ahorrar tiempo, evitar retrasos en el aeropuerto y hasta mantener la calma en los momentos más caóticos.

Se trata de, nada más y nada menos, que un bolígrafo.

Asesores de viaje aseguran que un bolígrafo puede marcar la diferencia, especialmente en vuelos internacionales. (Foto referencial: Pixabay)

En conversación con Travel + Leisure, la asesora de viajes de la operadora Altezza Travel, Georgia Fowkes, explicó que un simple bolígrafo puede ser fundamental, especialmente en vuelos internacionales. Recordó una experiencia que vivió durante un viaje a Tanzania.

“Aterricé en Dar es Salaam después de un vuelo nocturno —el hall de inmigración estaba lleno y con mucho ruido— todos bajando del avión, y cuando llegué al mostrador, todos los bolígrafos habían desaparecido. Secos, perdidos, incluso el que estaba encadenado”, relató Fowkes.

“Ahí estaba yo, deteniendo la fila, junto con el resto de los que no teníamos bolígrafo, esperando mi turno para pedir uno prestado. No fue mi mejor momento viajero”, agregó.

La experta Georgia Fowkes compartió una anécdota que demuestra lo caótico que puede ser no tener uno a mano en inmigración. (Foto referencial: AwayIGI / iStock)

La asesora también advirtió que no conviene confiarse: “la gente asume que habrá bolígrafos disponibles en inmigración. Tal vez, pero cuando llegan unos cientos de pasajeros al mismo tiempo, esos bolígrafos desaparecen rápido. A veces aterrizo a horas extrañas, como a las 2 o 3 de la mañana, cuando ni siquiera puedes pedir uno prestado”.

El bolígrafo también puede salvarte si el teléfono se queda sin batería, según la escritora de viajes Roberta Bernstein, quien lo destacó en un artículo para Reader’s Digest.

Este accesorio permite anotar direcciones, apuntes o información importante al llegar, e incluso sirve para entretenerte con crucigramas o escribir un diario si el sistema de entretenimiento del avión falla.

Otros especialistas explicaron por qué este sencillo objeto sigue siendo indispensable incluso en plena era digital. (Foto referencial: Freepik)

En cuanto al tipo de bolígrafo ideal, Bernstein recomienda llevar uno negro o azul (los únicos aceptados en la mayoría de formularios de aduana) y preferir los de tipo bolígrafo o gel, ya que las tintas más líquidas pueden correrse o causar accidentes en pleno vuelo.

Artículos esenciales para un vuelo largo

Prioriza el descanso llevando una almohada cervical de calidad, un antifaz y auriculares con cancelación de ruido. Vístete con ropa suelta y en capas (evita la ropa ajustada) para adaptarte a la temperatura de la cabina. No olvides los calcetines de compresión y zapatos cómodos y fáciles de quitar para mejorar la circulación durante el vuelo.

Lleva una batería externa (power bank) y cables para tus dispositivos. Asegúrate de que tu tablet o teléfono esté cargado y lleno de películas, música o libros descargados (offline). Para mantener la higiene, empaca un pequeño neceser con cepillo de dientes, bálsamo labial y toallitas refrescantes, ya que el aire del avión reseca mucho.

Es importante mantenerse hidratado. Lleva una botella reutilizable vacía para rellenarla después de seguridad. Empaca snacks saludables (nueces, barras) para evitar el hambre. Por último, guarda tus documentos y medicamentos personales en una sección de fácil acceso de tu equipaje de mano.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí