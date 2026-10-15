El malestar emocional no es solo una sensación de angustia o desazón frente a situaciones difíciles, cambios o estrés acumulado, sino una señal de alerta de que algo en tu interior necesita atención, pero no es todo. Situaciones prolongadas de estrés o ansiedad pueden acompañarse de problemas de sueño, palpitaciones, sensación de falta de aire y otras molestias. En ese sentido, la psicóloga Nidia Durand detalla que los problemas de salud mental también pueden estar acompañados de manifestaciones como dormir mucho o menos de lo habitual y, si el malestar continúa, también pueden aparecer complicaciones digestivas o dermatológicas que deben ser evaluadas para determinar su origen y recibir la atención correspondiente. Aquí te brindo más información para no descuidar tus emociones y salud en general.

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Lo que siente la mente genera cambios directos en el cuerpo

Cuando hay malestar emocional (como estrés, ansiedad o tristeza), el cerebro activa el sistema nervioso autónomo y libera hormonas del estrés como el cortisol y la adrenalina. De esta manera, los estados psicológicos debilitan o fortalecen el sistema inmunitario; el estrés prolongado reduce las defensas, haciendo al organismo más vulnerable a infecciones y enfermedades.

Entre las principales manifestaciones físicas del malestar estomacal destacan:

Sistema digestivo: Gastritis, colitis, reflujo y el síndrome de intestino irritable (muy vinculado a la tensión y la ansiedad).

Gastritis, colitis, reflujo y el síndrome de intestino irritable (muy vinculado a la tensión y la ansiedad). Sistema muscular y esquelético: Tensión crónica, bruxismo (apretar los dientes), dolores de espalda y contracturas.

Tensión crónica, bruxismo (apretar los dientes), dolores de espalda y contracturas. Sistema nervioso y circulatorio: Dolores de cabeza, migrañas, taquicardias, mareos y alteraciones en la presión arterial.

Dolores de cabeza, migrañas, taquicardias, mareos y alteraciones en la presión arterial. Descanso y energía: Insomnio, fatiga persistente o agotamiento profundo, incluso después de dormir.

La somatización ocurre cuando un conflicto o dolor psicológico no encuentra vía de expresión verbal y se transforma en un síntoma físico real. (Foto: Kaboompics / Pexels) / KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

“La demanda de atención en salud mental ha aumentado debido a factores familiares, laborales, económicos y a la sobrecarga de responsabilidades. Mantener la rutina no significa estar bien emocionalmente, especialmente en adolescentes y adultos con múltiples responsabilidades, quienes pueden buscar ayuda cuando el malestar ya afecta su vida cotidiana (…) Debemos aprender a cuidar nuestra salud mental con la misma importancia con la que cuidamos nuestra salud física. No tenemos que esperar a sentirnos desbordados para pedir ayuda. Escuchar nuestras emociones, prestar atención a las señales y hablar de lo que está pasando también es una forma de prevenir y priorizar nuestro bienestar”, explica Nidia Durand, psicóloga clínica del Complejo Hospitalario Alberto Barton, operado por IBT Group.

Insomnio, fatiga persistente o agotamiento profundo, incluso después de dormir son manifestaciones físicas del malestar emocional. (Foto: cottonbro studio / Pexels)

Impacto del malestar emocional en tu descanso

Una de las señales de que tu salud mental necesita atención es presentar cambios persistentes en el sueño o el apetito. Dormir mucho más o menos de lo habitual, despertarse varias veces durante la noche o presentar cambios sostenidos en el apetito pueden acompañar problemas de salud mental, especialmente cuando estas variaciones se mantienen y empiezan a afectar la rutina diaria.

A esto se suma el sentirse agotado incluso después de descansar ya que no se trata solo de tener sueño o terminar el día cansado. Cuando la sensación de falta de energía persiste pese a dormir o desconectarse, y empieza a dificultar la concentración, la toma de decisiones o el cumplimiento de tareas habituales, puede ser una señal de que existe un malestar que merece atención.

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