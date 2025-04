Es algo que aprendimos de pequeños y que repetimos hasta tres veces al día, pero por más que pensamos que lo estamos haciendo bien, pueden aparecer errores que lo echan a perder. ¿Te has puesto a pensar si estás cuidando correctamente tu dentadura, no solo para asegurar una buena higiene, sino prevenir otros daños? Hoy te explico, de la mano de los expertos, la correcta técnica que debes aplicar con tu cepillo de dientes para no afectar tus encías y lucir siempre una sonrisa 100% saludable.

Según detallan desde la Asociación Dental Americana, cepillarte los dientes “dos veces al día con pasta dental con fluoruro durante al menos dos minutos cada vez” es lo mejor. Además, desde Mayo Clinic agregan que “cuando te cepillas, quitas los alimentos y la placa de los dientes, que es una película blanca y pegajosa que se forma en ellos y contiene bacterias. Después de comer una comida o un refrigerio que contenga azúcar, las bacterias de la placa producen ácidos que atacan el esmalte dental que es el revestimiento duro externo que cubre los dientes”.

Sabiendo esto, un cepillado inadecuado con un instrumento en mal estado puede ser tan perjudicial como no cepillarse; sin embargo, aunque parezca una tarea sencilla, muchas personas cometen errores al usarlo.

Para hacerlo correctamente, coloca el cepillo en un ángulo de 45 grados hacia la línea de las encías y realiza movimientos cortos y suaves. (Foto: Meruyert Gonullu / Pexels) ×

La técnica correcta para cepillarte los dientes

“Cepillarse los dientes de manera incorrecta puede generar más problemas de los que imaginamos, ya que una mala técnica o el uso incorrecto del cepillo pueden dañar el esmalte dental y las encías, aumentando el riesgo de enfermedades bucales”, afirma la Dra. Karen Romero, cirujano dentista y Medical Science Liaison Latam de Dentaid. Aquí detalla cómo hacerlo y con qué frecuencia.

Sujeta el cepillo de dientes en un ángulo de 45 grados: Es indispensable conocer la técnica correcta de cepillado, que consiste en colocar el cepillo en un ángulo de 45 grados contra los dientes y las encías. De esta forma, los filamentos suaves entran en contacto con ambas superficies, asegurando una limpieza eficaz al eliminar los restos de la comida.

Es indispensable conocer la técnica correcta de cepillado, que consiste en colocar el cepillo en un ángulo de 45 grados contra los dientes y las encías. De esta forma, los filamentos suaves entran en contacto con ambas superficies, asegurando una limpieza eficaz al eliminar los restos de la comida. Cepillar con movimientos circulares: Con mucho cuidado, se debe aplicar una presión firme pero suave, realizando entre 15 y 20 pequeños movimientos circulares antes de avanzar a los siguientes dientes. De esta manera, evitamos la retracción de las encías, exposición y sensibilidad dental.

Con mucho cuidado, se debe aplicar una presión firme pero suave, realizando entre 15 y 20 pequeños movimientos circulares antes de avanzar a los siguientes dientes. De esta manera, evitamos la retracción de las encías, exposición y sensibilidad dental. Cepillar la lengua: No se debe olvidar la limpieza de la lengua, con un limpiador lingual, arrastrando la capa blanquecina desde atrás hacia delante.

No se debe olvidar la limpieza de la lengua, con un limpiador lingual, arrastrando la capa blanquecina desde atrás hacia delante. El tamaño del cepillo dental: El cabezal del cepillo debe ser pequeño para alcanzar todas las áreas de la boca. Recordando que existen bocas pequeñas incluso en adultos, o con limitación de apertura, con la ayuda de cabezales pequeños y mangos largos podemos acceder a los espacios posteriores de la boca.

El cabezal del cepillo debe ser pequeño para alcanzar todas las áreas de la boca. Recordando que existen bocas pequeñas incluso en adultos, o con limitación de apertura, con la ayuda de cabezales pequeños y mangos largos podemos acceder a los espacios posteriores de la boca. Cepillos de filamentos suaves: Se recomienda usar un cepillo de filamentos suaves, ya que protegen el esmalte, cuidan las encías y aseguran una limpieza efectiva sin dañar la boca. Además, son ideales para personas con ortodoncia y encías sensibles.

Se recomienda cambiar el cepillo dental cada 3 meses o antes si los filamentos están desgastados. Así también cuidas tu dentadura. (Foto: Anna Shvets / Pexels) ×

Cómo cuidar correctamente tu cepillo de dientes

No se trata solo de usar correctamente el cepillo dental, sino también de mantenerlo en buen estado. Ambas cosas son clave para una óptima salud bucal. Aquí te dejo las pautas para hacerlo de la mejor manera:

Limpia tu cepillo de dientes: Después de cada cepillado, enjuaga bien el cepillo para eliminar restos de comida y dentífrico, evitando la acumulación de bacterias. Luego, colócalo en posición vertical para que se seque adecuadamente. No muerdas el cepillo de dientes: Morder el cepillo deforma los filamentos, reduce su utilidad y puede causar desgaste en los dientes e irritar las encías. Renueva tu cepillo dental: Se recomienda cambiar el cepillo dental cada 3 meses o antes si los filamentos están desgastados, ya que un cepillo en mal estado pierde eficacia en la limpieza. También debe reemplazarse después de una infección viral para evitar la proliferación de microorganismos patógenos.

¿Este contenido de salud te pareció interesante y aprendiste un poco más? Como este, hay otro tipo de utilitarios y consejos de mi autoría que serán de tu agrado y solo debes visitar MAG con frecuencia. Te invito a conocerlos y ponerlos en práctica. Si estos te gustan o sirven, no dudes en compartir tus logros y experiencias conmigo. Tu participación es lo que hace que nuestra comunidad sea especial, y espero seguir sorprendiéndote con nuevo contenido interesante.