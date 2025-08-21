Olvida la idea de que el aumento de peso comienza en la barriga o las piernas, porque en realidad empieza en un lugar inesperado. “El primer tipo de grasa que se acumula cuando consumes más calorías de las que tu cuerpo necesita está en el interior, donde no se ve”, explicó el Dr. William Li, médico y científico especializado en alimentación, en el podcast The Mel Robbins Podcast.

Uno de los primeros lugares donde se forma esta grasa podría sorprenderte: la parte posterior de la lengua.

“Cuando aumentas de peso y tu cuerpo empieza a almacenar grasa extra, una de las primeras áreas donde aparece es en la base de la lengua”, señaló Li.

A diferencia de la punta o la zona media, la base de la lengua funciona como una “gran almohada de grasa”, lo que facilita que los alimentos bajen hacia el estómago.

Según el Dr. William Li, el primer tipo de grasa que se acumula ante el exceso de calorías se ubica en un área del cuerpo que no es visible a simple vista. (Foto referencial: Freepik)

El problema es que esta zona también es un objetivo para la grasa visceral, la que se acumula profundamente en el cuerpo y no se nota a simple vista.

Li advierte que hay una señal clara que indica acumulación de grasa en la lengua: los ronquidos o los sobresaltos al dormir.

“Cuando duermes, la lengua se relaja, y si tiene demasiada grasa puede bloquear las vías respiratorias”, explicó.

Esto no solo afecta el descanso, sino que también está relacionado con la apnea obstructiva del sueño, un trastorno grave que interrumpe la respiración mientras se duerme.

Estudios han demostrado que perder peso reduce la grasa lingual y mejora significativamente los síntomas de apnea. (Foto referencial: Freepik)

Investigaciones confirman esta relación: las personas con obesidad y apnea del sueño presentan más grasa en la lengua que quienes no la padecen, especialmente en la parte posterior.

Esta condición, que afecta a unos 30 millones de estadounidenses, puede causar enfermedades graves como problemas cardíacos, diabetes, depresión e incluso la muerte si no se trata.

La buena noticia es que perder peso ayuda. Un estudio de 2020 demostró que pacientes obesos que redujeron apenas un 10% de su peso corporal lograron mejorar la apnea del sueño hasta en un 31%, siendo la principal razón fue la disminución de grasa en la lengua.

Detectar señales tempranas como ronquidos es clave para evitar complicaciones graves relacionadas con la obesidad, que sigue en aumento en Estados Unidos. (Foto referencial: Freepik)

“Mientras más grasa lingual se pierde, más mejora la apnea”, señaló Richard Schwab, coautor del estudio y codirector del Penn Sleep Center, a CNN.

Por eso, Li recomienda prestar atención a señales tempranas como los ronquidos, ya que pueden indicar acumulación de grasa antes de que sea visible en otras partes del cuerpo. Detectarlo a tiempo es clave para prevenir complicaciones mayores en un contexto donde la obesidad sigue en aumento en Estados Unidos.

