Durante un caso de asfixia, la técnica que se recomienda aplicar para salvarle la vida a una persona es la maniobra de Heimlich. Sin embargo, puede darse el caso de que el ejecutante no realice la acción apropiadamente y le cause lesiones a la víctima. Una experta dio a conocer un método mucho más sencillo de aplicar y con mejores resultados.

Imagínate estar departiendo un almuerzo con un familiar y, de pronto, este se atraganta con un trozo de carne. Lo primero que se te ocurre hacer es aplicar la maniobra de Heimlich, que consiste en colocarse detrás de la persona, rodearla con los brazos y tirar del abdomen hacia arriba y hacia adentro. Con la presión ejercida se conseguirá que la víctima expulse el elemento alejado en las vías respiratorias

Sin embargo, puede darse el caso de que ejerzas una fuerza desmedida, sobre todo si se trata de una mujer, y causarle daños en las costillas y las válvulas cardiacas.

Una técnica mejor que la maniobra de Heimlich

Grace Lawson, instructora principal de EMT en St John Ambulance, reveló que golpear a alguien en la espalda entre los omóplatos puede ser mucho más efectivo para desalojar una obstrucción.

“Comenzamos por preguntarle si se está ahogando, por si acaso se trata de algo como una alergia grave que ha provocado que su garganta se hinche, una razón diferente para la obstrucción”, empezó diciendo a The Mirror la experta.

Para comprobar si la obstrucción puede ser retirada internamente, debes preguntarle al paciente si puede coser.

“Si no pueden o no tienen tos, entonces los sujetamos por delante, sobre los hombros, y les damos hasta cinco golpes en la espalda con la palma de la mano, entre los omoplatos”, continuó la doctora. “Si aún no ha salido, entonces hacemos hasta cinco compresiones abdominales. Si eso no ha funcionado, llamamos a una ambulancia y repetimos el proceso, así que volvemos a darles golpes en la espalda”.

La maniobra de Heimlich es un procedimiento de primeros auxilios usado cuando una persona se está ahogando. (Foto: Pixabay).