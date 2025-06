Para muchos, el saludo de las azafatas al subir al avión puede parecer un gesto amable y rutinario. Es parte de esa pequeña interacción que ocurre antes de encontrar tu asiento y prepararte para el despegue; sin embargo, una azafata de la aerolínea Wizz Air decidió explicar en TikTok que este saludo tiene un propósito más importante de lo que la mayoría cree.

Ioana Iachim, conocida en la mencionada plataforma como @ioanaiachim, publicó un video que generó sorpresa entre sus seguidores y otros viajeros frecuentes.

En la descripción del video, Ioana reveló que los auxiliares de vuelo no saludan por simple cortesía. En realidad, ese “hola” sirve para evaluar si el pasajero está en condiciones de volar.

“La verdadera razón por la que decimos hola a los pasajeros es para comprobar si están demasiado borrachos o enfermos para volar”, explicó.

Según Ioana, si alguien no responde de manera adecuada al saludo, eso puede ser una señal de alerta. En esos casos, el personal puede decidir observar más de cerca a esa persona o incluso impedir que suba al avión en caso de que represente un riesgo.

Como era de esperarse, su testimonio generó todo tipo de reacciones entre los usuarios. “Pensé que me saludaban porque les gustaba”, escribió un seguidor. Otro comentó: “Nunca les devuelvo el saludo porque soy introvertido”.

También hubo quienes dijeron que siempre los invitan a sentarse en la fila de salida de emergencia, bromeando con que eso debe significar que pasan la “prueba” del saludo con éxito.

Otros aprovecharon ese momento breve para pedir ayuda. “Yo siempre menciono mi ansiedad severa al volar. He viajado últimamente con Wizz Air y la gente ha sido muy amable”, compartió una pasajera.

Los artículos que nunca debes llevar en tu equipaje de mano, según una exazafata

Días atrás, una exazafata reveló los artículos que, por más comunes e inofensivos que parezcan, no están permitidos en un avión. Barbara Bacilieri, una experta en viajes y ahora influencer, advirtió a los pasajeros sobre ciertos objetos que no deben ser trasladados en el equipaje de mano.

“Como exazafata, lo he visto todo a 12.000 metros de altura”, contó Bacilieri.“Pero nada me preparó para el día en que un hombre abrió una bolsa de supermercado llena de dólares y me preguntó si podía llevarla así”.

La exazafata, que tiene más de 4,9 millones de seguidores en redes sociales, asegura que viajar con grandes cantidades de dinero en efectivo no está permitido. “Nunca lo olvidaré: no era un sobre discreto ni un cinturón con dinero”, recordó. “Era una bolsa ruidosa, completamente abierta, con lo que parecían ser 20.000 dólares en billetes”.

Además del dinero, hay otros objetos que no se pueden llevar en un avión. Según la TSA y otras autoridades, productos como manzanas o fuegos artificiales también están prohibidos por seguridad. Aun así, algunas restricciones suelen generar momentos incómodos entre los viajeros.

“Una vez vi a una mujer llorar porque tuvo que tirar una crema facial de lujo que acababa de comprar”, recordó Bacilieri. “Estaba en un envase de 150 ml, aunque estuviera medio vacío”.

La experta también recomienda no llevar ciertos dispositivos electrónicos en el equipaje facturado.“El pasajero promedio sube al avión con seis dispositivos con batería de litio”, indicó.“Incluye teléfonos, tablets, portátiles, relojes inteligentes y auriculares inalámbricos”.

Aunque son pequeños, estas baterías pueden incendiarse si se dañan o se calientan demasiado. “De hecho, ahora son la causa principal de incendios a bordo”, afirmó.

Otro error común es comprar una navaja suiza como recuerdo.“Entiendo que estés en Ginebra y veas una navaja preciosa, perfecta como souvenir”, dijo la influencer.“Pero he visto a muchos pasajeros perderlas en el control de seguridad”.

