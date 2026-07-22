Las canas suelen considerarse una de las señales más visibles del paso del tiempo. Aunque muchas personas las relacionan únicamente con la edad, los especialistas explican que su aparición depende de una combinación de factores genéticos, ambientales y de estilo de vida, lo que hace que algunas personas comiencen a notar cabellos grises mucho antes que otras.

El color del cabello proviene de la melanina, un pigmento producido por células especializadas. A medida que el cabello completa sus ciclos naturales de crecimiento, estas células dejan de regenerarse y la producción de melanina disminuye hasta desaparecer, provocando que el cabello adquiera un tono gris, plateado y, finalmente, blanco.

La genética es clave, pero no es el único factor

Desmond Tobin, profesor de Ciencias Dermatológicas en University College Dublin y director del Charles Institute of Dermatology, explicó a USA TODAY que la edad a la que aparecen las canas está determinada principalmente por una “poderosa herencia genética”; sin embargo, señala que factores ambientales como la contaminación, el humo del tabaco, la alimentación, la calidad del sueño y el estrés psicológico también pueden influir en el envejecimiento del cabello.

El especialista añade que estos hábitos pueden determinar si el cabello pierde completamente su color o conserva parte de su pigmentación original.

Además, recuerda que la aparición de canas es muy variable entre las personas y puede comenzar entre los 30 y 40 años, aunque también es normal que algunas aparezcan a edades más tempranas.

Aunque la genética es el principal factor, el estilo de vida y el ambiente también influyen en la velocidad con la que el cabello pierde su color. (Foto referencial: Magnific)

¿Es posible retrasar o revertir las canas?

Los expertos coinciden en que actualmente no existe un método reconocido que detenga el proceso una vez que el cabello comienza a perder pigmentación; no obstante, algunos hábitos saludables podrían contribuir a proteger las células del envejecimiento.

Una alimentación rica en antioxidantes, especialmente mediante el consumo de frutas y bayas de colores intensos, puede ayudar a reducir el estrés oxidativo, uno de los mecanismos relacionados con el envejecimiento celular.

Además, algunas investigaciones sugieren que ciertos folículos pilosos que ya presentan canas todavía podrían recuperar la producción de pigmento tras determinados cambios clínicos, como modificaciones en tratamientos o medicamentos, aunque este campo continúa en estudio.

¿Los jóvenes de ahora están teniendo más canas que otras generaciones?

En redes sociales se popularizó la idea de que los millennials y la Generación Z desarrollan canas a edades más tempranas que las generaciones anteriores.

Para Desmond Tobin, la Generación Z es una “generación preocupada por la imagen” que busca las primeras canas con un nivel de detalle casi forense, aunque considera que la teoría merece atención.

“De hecho, existe una investigación médica emergente en Europa y Estados Unidos que sugiere que tanto los millennials como la Generación Z podrían presentar una edad biológica mayor que las generaciones anteriores a la misma edad cronológica”, afirma el especialista.

También señala que factores propios de la vida moderna, como las largas jornadas laborales, la comida rápida y la alteración de los ritmos circadianos (el reloj interno que regula el sueño, las hormonas y otros procesos del organismo) podrían estar favoreciendo una aparición más temprana de las canas.

Los expertos señalan que no existe un método comprobado para detener este proceso, aunque algunos hábitos saludables pueden ayudar a reducir el estrés oxidativo. (Foto referencial: Freepik)

¿Es posible revertir las canas con ingredientes naturales o suplementos?

Cabe agregar que, aunque en las redes sociales se puedan encontrar todo tipo de “remedios caseros” para evitar la aparición de canas, los expertos coinciden en que no existen pruebas clínicas que demuestren que la aplicación de productos específicos devuelvan el pigmento a un folículo que ya no produce melanina.

Más que buscar una “cura” para revertir las canas ya existentes, los especialistas señalan que la clave está en proteger las células del estrés oxidativo.

Una alimentación rica en antioxidantes, especialmente el consumo de frutas y bayas de colores intensos, puede ayudar a reducir los mecanismos relacionados con el envejecimiento celular, contribuyendo potencialmente a la salud general del cabello.

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