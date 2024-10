¿Alguna vez te pusiste a pensar que hay ciertas acciones dentro de la cocina que no son correctas? Por ejemplo, si dejas las zanahorias o el apio fuera de la refrigeradora tienden a perder frescura o si pones las manzanas cerca a otros vegetales o frutas el etileno que emite hará que maduren más rápido. En esa línea, hoy vengo a explicarte por qué es un gran error lavar el pollo antes de cocinarlo y, de la mano de una especialista de bioingeniería, te detallo cuál es la manera correcta de realizar su cocción y disminuir el riesgo de infecciones alimentarias.

Las autoridades sanitarias del mundo han explicado en más de una ocasión que no es recomendable enjuagar este alimento en el fregadero porque el chorro de agua no le quita las bacterias, sino que las esparce en todas partes.

Al lavar el pollo ya sea en el caño o en un recipiente, las bacterias como Campylobacter (presente en el intestino y que contamina la carne), pueden diseminarse a través de las salpicaduras, llegando a superficies, utensilios y otros alimentos cercanos, algo que se conoce como contaminación cruzada. Esto no es todo, pues un estudio publicado en 2018 también reveló que pueden tener patógenos como Salmonella, Listeria monocytogenes y Staphylococcus aureus. Además, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) citó una investigación donde también se descubrió que “de los participantes que lavaron carne cruda de aves, el 60% tenía bacterias en el fregadero después de enjuagarlo, incluso tras limpiar la tarja, los gérmenes persistían en el 14% de los casos”.

Si te preguntas por qué no debes lavar el pollo, los expertos tienen la respuesta basada en la ciencia. (Foto: John Kevin / iStock)

¿Qué hacer para eliminar las bacterias del pollo?

El riesgo de infecciones alimentarias podrían evitarse simplemente cocinando el pollo a la temperatura adecuada, que elimina estos microorganismos, según explica Alejandra Ratti, docente de Bioingeniería de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC). Entonces, ¿qué hacer en lugar de lavar el pollo?

Usa superficies separadas para cortar pollo crudo, de modo que no entren en contacto con otros alimentos.

Lávate bien las manos y desinfecta los utensilios que se usen para su preparación.

Evita el almacenamiento inadecuado, ya que el pollo crudo debe ser refrigerado inmediatamente y colocado en la parte más baja del refrigerador para minimizar el riesgo de proliferación bacteriana por goteo de líquidos.

Para evitar riesgos en la salud, lo ideal es usar una tabla especial para el pollo y lavar muy bien los utensilios. (Foto: JÉSHOOTS / Pexels)

Cocina el pollo hasta que alcance los 75°C en su interior, ya que los patógenos mueren con las altas temperaturas. Si deseas una mayor seguridad, es útil emplear un termómetro de cocina para verificar la temperatura antes de servir.

Una buena práctica es utilizar papel absorbente para secar el pollo y eliminar la humedad visible sin recurrir al agua, así como restos de sangre o fluidos sin esparcir bacterias en el entorno.

Los patógenos mueren con las altas temperaturas, por lo que el pollo lo debemos comer bien cocido. (Foto: e2ghost / Pexels)

Sabiendo esto, no es necesario que laves el pollo antes de cocinarlo ya que lo comemos generalmente bien cocido y el chorro de agua no elimina las bacterias. Si es así, ya no existe un riesgo en su consumo mientras se sigan las medidas de higiene correctas durante su preparación.

