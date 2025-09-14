Es posible que te haya ocurrido: pones algo a calentar, te apartas un momento y, cuando menos lo esperas, la alarma de humo se dispara. Lo primero que muchos hacemos es arrojar la comida quemada a la basura, aunque una experta asegura que esa decisión podría ser más riesgosa de lo que imaginas.

Ally, una técnica de emergencias médicas (EMT) que trabajó más de 10 años en un departamento de bomberos, contó en un video de TikTok lo que ocurrió en un caso real.

Según relata, “una joven quiso calentar un brownie y, en lugar de ponerlo en el microondas 20 segundos, lo dejó 2 minutos”.

La experta señaló que los restos carbonizados pueden contener brasas internas capaces de iniciar un incendio, incluso sin una llama visible. (Foto: @themommyconfessionsss)

El postre se quemó por completo y ella lo arrojó a la basura. “Después de tirarlo a la basura, comenzó un incendio”, advirtió Ally.

La experta explicó por qué este hábito es tan peligroso: “Aunque parezca que todo está bajo control, si tienes comida quemada, no la tires a la basura hasta que se enfríe en un lugar seguro, como el fregadero o la estufa”.

Si se desecha de inmediato, las consecuencias pueden ser graves. “El fuego no necesita una llama para comenzar a partir de algo muy caliente. Cuando quemas comida, parte de lo que hace que se queme es que alcanzó una temperatura muy, muy alta, y dentro de las partes negras carbonizadas puede haber pequeñas brasas, como en una fogata”, detalló.

Recomienda dejar los alimentos en el fregadero o en la estufa hasta que se enfríen por completo antes de desecharlos. (Foto referencial: Freepik)

Además, recordó que “la basura está llena de cosas que pueden ayudar a que el fuego crezca y se vuelva realmente peligroso, por eso no tiramos cosas que estén humeando”.

Para evitar una visita inesperada de los bomberos, la recomendación es simple: al primer signo de humo, apaga los electrodomésticos y mantén cerrada la puerta del microondas u horno. Espera a que el humo desaparezca antes de retirar la comida y, si aún está caliente, deja que se enfríe por completo.

Arrojar la comida quemada de inmediato en el basurero es un error que muchos cometen sin saber el riesgo. (Foto referencial: Freepik)

Cómo evitar incendios en casa

Para prevenir incendios en casa, es clave seguir algunas reglas básicas de seguridad. Una de las principales causas son las fallas eléctricas, por lo que es vital no sobrecargar los enchufes y revisar que los cables y aparatos eléctricos estén en buen estado.

En la cocina, se recomienda no dejar la estufa desatendida mientras se cocina y mantener los objetos inflamables (como paños y cortinas) lejos del fuego. Otros puntos importantes son apagar velas y cigarrillos por completo, no fumar en la cama, y mantener a los niños lejos de fósforos y encendedores.

Además de la prevención, es fundamental estar preparado. Instala detectores de humo en tu casa y revisa sus baterías periódicamente. También es recomendable tener un extintor en un lugar de fácil acceso y que todos los miembros de la familia sepan cómo usarlo.

