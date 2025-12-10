Cada 12 de diciembre, millones de mexicanos, tanto en México como en Estados Unidos, se unen para celebrar a la Virgen de Guadalupe, madre, guía y símbolo profundo de nuestra identidad. En barrios de Ciudad de México, en iglesias de Los Ángeles o Chicago y en pequeños altares caseros, su imagen acompaña a quienes piden protección para su familia, su trabajo y su camino.

Si quieres honrarla en su día, ya sea desde el Tepeyac o cualquier otro lugar del mundo, aquí tienes oraciones sencillas y sentidas para agradecerle, pedirle su ayuda y poner en sus manos a tus seres queridos.

Lo bueno de estas es que pueden rezarse en casa, en misa, antes de salir a trabajar o al final del día, solos o en familia demostrando así la fe y devoción. Además, te ayudarán a sentir su cercanía y a agradecerle por todo lo que hace por ti y tu familia ya sea en territorio nacional o si tuvieron que salir de él para forjar un mejor futuro. ¡Vamos a vivir este día con todo el corazón, pidiéndole a la Virgen que nos guíe y nos dé su bendición!

Oración a la Virgen de Guadalupe

Virgen de Guadalupe, madre amorosa y generosa, hoy te pedimos que nos llenes de tu paz y nos guíes con tu sabiduría. Que tu luz ilumine nuestras vidas y nos ayude a vivir con amor, esperanza y fe. En este día tan especial, te pedimos por nuestras familias, nuestros amigos y por todos aquellos que necesitan tu ayuda. Que tu intercesión ante Dios nos dé la fuerza para ser mejores cada día. Amén.

Madre de Guadalupe, en tu día te rendimos homenaje con un corazón lleno de fe y gratitud. Te pedimos que nos protejas con tu manto sagrado y nos ayudes a caminar por el sendero del bien. Que tu amor nos inspire a vivir con bondad, humildad y esperanza. Intercede por nosotros ante tu Hijo, para que recibamos su bendición y fortaleza en nuestras vidas. Amén.

Cada 12 de diciembre se celebra en México y en varios países de Latinoamérica el Día de la Virgen de Guadalupe. (Foto: ACI Prensa)

Santa Virgen de Guadalupe, en este 12 de diciembre, día que nos recuerda tu amoroso amparo, elevo mi plegaria hacia ti, con el corazón lleno de fe y devoción. Tú, que te has mostrado a nosotros con ternura y misericordia, nos has enseñado a vivir con esperanza, a confiar en la voluntad de Dios y a ser testigos de su amor en cada momento de nuestras vidas. Hoy te rindo homenaje, pidiendo que sigas intercediendo por nosotros, que protejas a nuestras familias y que nos des la fuerza necesaria para enfrentar los desafíos con fe y valentía.

Madre Santísima de Guadalupe, en tu día de fiesta, quiero agradecerte por ser el refugio de los que sufren, la consuelo de los que lloran y la esperanza de los que se sienten perdidos. Tú, que con tu amor maternal has abrazado a México y al mundo entero, nos has mostrado el camino hacia tu Hijo, nuestro Salvador. Hoy, te pido que me ayudes a vivir con más amor, generosidad y fe, que tu imagen llena de bondad me inspire a ser mejor cada día, y que nunca me falte tu intercesión en los momentos de dificultad.

Cada 12 de diciembre se celebra en México y en varios países de Latinoamérica el Día de la Virgen de Guadalupe. (Foto: Facebook Caballeros de la Virgen)

Virgen Morena, en este día tan especial, quiero rendirte un homenaje lleno de gratitud y amor. Gracias por ser nuestra madre celestial, por siempre estar cerca de nosotros en nuestras alegrías y tristezas, por interceder ante Dios para que recibamos su gracia. En tu día, te pido que sigas guiando a tu pueblo, que nos fortalezcas en la fe y nos llenes de tu paz. Que, a través de tu ejemplo, aprendamos a ser más solidarios, a vivir con humildad y a confiar plenamente en los planes que Dios tiene para nosotros.

Madre de la Misericordia, en este 12 de diciembre, al celebrar tu fiesta, quiero rendirte un homenaje sincero y lleno de devoción. Tú, que con tu presencia y tu amor has tocado los corazones de millones de personas en todo el mundo, me haces sentir tu cercanía y protección en todo momento. Hoy, en tu día, te pido que sigas bendiciendo a nuestra nación y a cada uno de nosotros, que nos guíes por el sendero de la paz, y que nos des la gracia de vivir como verdaderos hijos de Dios, con humildad, esperanza y amor.

¿Cuál es el origen del nombre de la Virgen de Guadalupe?

Aún no es claro el origen del nombre Guadalupe, según el catolicismo provendría del término náhuatl “coatlaxopeuh”, que se pronuncia “quatlasupe”, cuyo valor fónico suena a como la conocemos actualmente. Si desglosamos esta palabra: “Coa” (serpiente), “tla” (la) y “xopeuh” (aplastar), significa “la que aplasta la (cabeza de la) serpiente”. Entre otras etimologías populares están la señalada por David Brading: “wadi-lupi” cuyo significado es “río de lobos”, que harían referencia a los animales que beberían agua cerca del santuario, precisa Wikipedia.

Entre los otros nombres que ha recibido Nuestra Señora de Guadalupe o Virgen de Guadalupe están ‘Patrona de México’, ‘Morenita’, ‘Morenita del Tepeyac’.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí