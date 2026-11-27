El primer domingo de Adviento 2026 se celebrará el 29 de noviembre y marcará el inicio de un periodo especial para millones de cristianos que se preparan para recibir la Navidad. Esta fecha invita a las familias a reunirse alrededor de la corona de Adviento, encender la primera vela y dedicar unos minutos a la oración. Es un momento para renovar la esperanza, reflexionar sobre el significado del nacimiento de Jesús y preparar el corazón para vivir las próximas semanas con fe, amor y solidaridad.

La tradición de la corona de Adviento contempla cuatro velas, que se encienden progresivamente durante los cuatro domingos previos a la Navidad. La primera suele representar la esperanza y recuerda la espera del pueblo de Dios por la llegada del Salvador. Por eso, el 29 de noviembre es una oportunidad para compartir una oración en familia y comenzar este camino espiritual.

¿Qué oración rezar el primer domingo de Adviento 2026?

Al encender la primera vela de la corona de Adviento, se puede compartir una oración que invite a la reflexión, la esperanza y la preparación espiritual para la Navidad. Esta es una propuesta para rezar en familia:

Oración para encender la primera vela de Adviento

Señor Jesús, hoy comenzamos el camino del Adviento y encendemos esta primera vela como símbolo de esperanza y confianza en tu llegada.

Ilumina nuestros corazones y ayúdanos a dejar atrás todo aquello que nos aleja de tu amor. Enséñanos a vivir estos días con fe, paciencia y generosidad, sin perder la esperanza ante las dificultades.

Bendice nuestro hogar y a cada integrante de nuestra familia. Que esta luz nos recuerde que siempre podemos encontrar en ti un motivo para seguir adelante y compartir tu amor con quienes más lo necesitan.

Prepara nuestros corazones para recibirte con alegría en esta Navidad. Que sepamos esperar tu llegada con humildad, amor y espíritu de servicio.

Ven, Señor Jesús, y quédate con nosotros. Amén.

La oración del primer domingo de Adviento 2026 permite acompañar el encendido de la primera vela de la corona. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Cómo encender la primera vela de la corona de Adviento?

El domingo 29 de noviembre, las familias pueden reunirse alrededor de la corona de Adviento y seguir estos pasos para acompañar el encendido de la primera vela:

Reunir a la familia: colocar la corona de Adviento en un lugar visible y dedicar unos minutos al silencio y la reflexión. Hacer la señal de la cruz: comenzar el momento de oración poniendo la celebración en manos de Dios. Leer un pasaje de la Biblia: se puede elegir un texto relacionado con la esperanza y la preparación para la llegada de Jesús. Encender la primera vela: prender una vela morada, tradicionalmente utilizada para el primer domingo de Adviento. Rezar en familia: compartir la oración y pedir por las necesidades de los seres queridos y de quienes atraviesan momentos difíciles.

Según EWTN News Español, las velas de la corona se encienden progresivamente, una cada domingo, hasta completar las cuatro durante el Adviento.

¿Qué significa la primera vela de la corona de Adviento?

La primera vela suele asociarse con la esperanza y representa la espera de la llegada de Jesucristo. Su luz recuerda a los creyentes la promesa de salvación y la importancia de mantener viva la fe mientras se preparan para celebrar la Navidad.

Aunque existen distintas interpretaciones sobre el significado de cada vela, la tradición de encenderlas progresivamente permite acompañar simbólicamente las cuatro semanas de preparación espiritual.

Por eso, el primer domingo de Adviento es una ocasión para reflexionar sobre las acciones cotidianas, fortalecer los vínculos familiares y compartir gestos de solidaridad con las personas que necesitan ayuda.

La primera vela de Adviento simboliza la esperanza y recuerda la importancia de preparar el corazón para recibir a Jesús. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Cuáles son las fechas de los cuatro domingos de Adviento 2026?

El Adviento de 2026 comenzará el domingo 29 de noviembre y continuará durante las siguientes tres semanas. Estas son las fechas para encender las velas de la corona:

Domingo de Adviento Fecha de 2026 Velas encendidas Primero 29 de noviembre Primera vela morada Segundo 6 de diciembre Dos velas moradas Tercero 13 de diciembre Dos moradas y una rosada Cuarto 20 de diciembre Las cuatro velas

El periodo culminará con la celebración de la Navidad, el viernes 25 de diciembre, cuando los cristianos conmemoran el nacimiento de Jesús.