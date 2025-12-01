El 1 de diciembre, la Oxford University Press (editorial oficial de la mencionada institución), anunció que sus expertos seleccionaron la expresión “rage bait” como el término que mejor representa el 2025. Según Oxford, su uso se triplicó en el último año, lo que refleja su creciente presencia en las conversaciones digitales.

“Rage bait” se refiere al contenido en Internet creado de manera intencional para provocar enojo en los usuarios. La idea es generar reacciones fuertes que impulsen la interacción y aumenten el tráfico hacia una página o una cuenta en redes sociales.

Oxford define el término como “contenido en línea deliberadamente diseñado para provocar ira o indignación al ser frustrante, provocador u ofensivo, usualmente publicado para incrementar el tráfico o la interacción”.

Casper Grathwohl, presidente de Oxford Languages, explicó en un comunicado la importancia de esta elección:

“El hecho de que la palabra ‘rage bait’ exista y haya experimentado un aumento tan drástico en su uso significa que somos cada vez más conscientes de las tácticas de manipulación en línea en las que podemos caer. Antes, internet se centraba en captar nuestra atención despertando curiosidad a cambio de clics, pero ahora hemos visto un cambio drástico: secuestra e influye en nuestras emociones y en cómo respondemos”, dijo el directivo.

¿Qué significa “rage bait”?

Oxford detalla que la expresión combina las palabras rage, “una explosión violenta de ira”, y bait ,“un bocado atractivo de comida”, haciendo referencia a cómo el contenido funciona como un “anzuelo” emocional.

El término apareció por primera vez en Internet en 2002, vinculado a la reacción de un conductor molesto por las señales de otro automovilista. Con el tiempo, evolucionó hasta convertirse en una jerga común para describir publicaciones virales o criticar a creadores y tendencias.

La editorial recordó que la Palabra del Año no tiene que ser un término único, ya que también consideran expresiones que funcionen como una unidad de significado. De hecho, el año pasado la elegida también fue un término compuesto: “brain rot”, el cual se usa para referirse al deterioro mental que resulta del consumo excesivo de contenido digital trivial, de baja calidad o sin sustancia, especialmente en redes sociales.

Para seleccionar la Palabra del Año, Oxford analiza bases de datos lingüísticas, tendencias y palabras emergentes. Una vez que sus lexicógrafos elaboran la lista final de candidatas, el público puede votar en el sitio web de la editorial. Este año, más de 30.000 personas participaron en la votación.

Junto con “rage bait”, otras dos expresiones compitieron por el reconocimiento: “aura farming”, definida como “el cultivo de una imagen pública carismática o atractiva al comportarse de una manera que transmita confianza o misterio”, y “biohack”, que se refiere a intentar mejorar el rendimiento físico o mental modificando la dieta, el estilo de vida o mediante suplementos o tecnología.

Finalmente, “rage bait” se impuso como la expresión que mejor representa la interacción digital.

Cuáles fueron las palabras del año durante la última década

2025: Rage Bait – Contenido diseñado para provocar ira o indignación.

2024: Brain Rot – Deterioro mental por el consumo excesivo de contenido digital trivial.

2023: Rizz – Carisma o encanto, habilidad para atraer a otros.

2022: Goblin Mode – Comportamiento perezoso y autoindulgente que rechaza las normas sociales.

2021: Vax – Abreviatura de vacuna o vacunación.

2020: No hubo una única palabra – (Se eligieron varias para reflejar la pandemia).

2019: Climate Emergency – Necesidad de acción urgente contra el cambio climático.

2018: Toxic – Usado figurativamente para describir algo dañino (ej. relaciones tóxicas).

2017: Youthquake – Cambio social/político significativo impulsado por los jóvenes.

2016: Post-truth – Circunstancia donde las emociones y creencias superan a los hechos objetivos.

