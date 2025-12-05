Es el primer blanco de su historia y desde su anuncio no ha dejado de estar en boca de todos, pues más de uno no entiende el porqué de la elección. El Instituto Pantone de Color reveló el color del año 2026 y es la tonalidad identificada con el nombre código “11-4201 Cloud Dancer”, conocido también como el “Bailarín de nubes”. Este tono blancuzco pálido causó gran sorprensa ya que no todos sabían que existen varios blancos. Aquí te explico qué hay detrás de su elección y el significado que se quiere transmitir.

El significado del ‘Cloud Dancer’

Sobre la definición de tonalidades para uso industrial, de moda o diseño, el Instituto Pantone lo describió como “un blanco sublime que sirve como símbolo de influencia tranquilizadora en una sociedad que redescubre el valor de la reflexión silenciosa”.

En la selección de la tonalidad, el Instituto señala que “con un exceso de compromisos y estímulos en nuestra cultura de trabajo constante, buscamos un respiro y alivio de la estimulación emocional y física”, que este tono de blanco puede ofrecer para desconectar y “rejuvenecer profundamente a nivel mental, físico y emocional”.

En resumen, este color busca “eliminar distracciones” de una “cacofonía de ruido”, para “encontrar claridad y simplicidad” porque se trata de un “blanco ondulante que transmite serenidad”, un color “etéreo que simboliza la calma en una sociedad frenética”.

El Instituto Pantone de Color anunció su Color del Año 2026. La tonalidad seleccionada es identificada con el nombre código "11-4201 Cloud Dancer". (Imagen referencial: NVS / iStock) / NVS

No se trata solo de un color blanco: la verdad de su elección

Tras las dudas y críticas por la elección, Lee Eiseman, director ejecutivo del Instituto del Color Pantone, y la vicepresidenta Laurie Pressman discreparon en conversación con USA TODAY. Y es que muchos se preguntan por qué ese tono fue coronado ganador. Las cabezas detrás de la elección admiten que el color puede parecer blanco puro, pero en realidad, es un mensaje de que el mundo necesita una hoja en blanco.

Según explicaron, el Cloud Dancer, un blanco cálido y frío a la vez, refleja un sentimiento de agobio entre los consumidores a medida que el mundo se siente más ruidoso y la tecnología, en particular la IA, invade cada vez más nuestras vidas. La gente “se siente bombardeada” y está buscando un “nuevo comienzo” y que “si todos sienten esta sobrecarga, algo no funciona bien”. Pressman agregó que “queremos estar con cosas reales, y Cloud Dancer combina a la perfección con esta sensación de naturaleza... belleza auténtica, sin gafas ni filtros”.

Para ellos, el color evoque mirar las nubes en un día despejado debería sentirse como un regreso a la normalidad mientras el mundo gira alocadamente. “No es ni demasiado frío ni demasiado cálido (…) Es el tipo de color que puedo usar con casi todo lo que tengo en la habitación”.

En un comunicado conjunto también mencionaron que “Cloud Dancer es un color que evoca relajación, reflexión y creatividad. Fue seleccionado por el equipo global del Pantone Color Institute por su resonancia emocional y creativa, no como una postura política, ideológica o racial (…) Pantone no asigna ni amplifica narrativas políticas al color, por lo que seleccionar o evitar un color únicamente sobre esa base daría a esas narrativas un peso que no tienen en este proceso”, agregaron.

Con un tono blanco elevado, se percibe como un soplo de aire fresco, y actúa como símbolo de influencia tranquilizadora y serenidad. (Foto: Motorola)

Se alinea con la filosofía Lifestyle-Tech

El Color Pantone del Año, PANTONE 11-4201 Cloud Dancer, es un tono blanco aireado que transmite claridad por sobre el desorden, suavidad por sobre el espectáculo y presencia por sobre la presión. En una colaboración con el Instituto Pantone de Color, Motorola añade este tono a sus dispositivos con la incorporación de su socio Swarovski. Los cristales estarán presentes en el diseño, añadiendo un toque etéreo que permitirá que se libere la creatividad y que se profundice la concentración, devolviendo la calma a nuestros bolsillos, palmas y vidas digitales.

“Estamos encantados de reunir a dos de nuestros mayores socios, Pantone y Swarovski, en este nuevo anuncio del Color del Año”, afirmó Rubén Castaño, vicepresidente de Diseño, Marca y Experiencia del Consumidor de Motorola. “Cloud Dancer refleja un nuevo tipo de mentalidad de diseño, que celebra la simplicidad como una fortaleza. Representa un reseteo para los sentidos, un momento para reducir la velocidad y redescubrir el enfoque. Al suavizar nuestro entorno, dejamos espacio para lo que realmente importa. Ese mensaje cobra vida a través de nuestros diseños y filosofía”. El nuevo dispositivo en el Color del Año estará disponible próximamente en los mercados de América Latina.

