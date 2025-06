¿Para qué sirve el pequeño agujero en la tapa de las ollas? No está ahí solo por estética

He revelado algunos de los secretos más curiosos que esconden los objetos que usamos a diario: desde los pequeños agujeros en las pinzas de ropa hasta el orificio con función oculta en los cortauñas. Ahora, una nueva pregunta que está generando conversación en Estados Unidos vuelve a despertar la curiosidad de muchos: ¿para qué sirve el pequeño agujero en la tapa de las ollas? La respuesta no es tan obvia como parece.

Seguramente lo has visto cientos de veces: ese pequeño agujero en la tapa de muchas ollas. Está ahí, discreto, y la mayoría de la gente nunca se detiene a preguntarse para qué sirve. Algunos piensan que es decorativo. Otros, que es parte del diseño industrial. Pero la realidad es muy distinta.

No es decoración ni un simple detalle de diseño: su propósito puede sorprenderte. | Crédito: Freepik

Para qué sirve el agujero en la tapa de las ollas

Ese agujero tiene una función práctica y esencial: liberar el vapor durante la cocción.

Cuando cocinas con la olla tapada, el vapor generado por el calor necesita una salida. Si no la tiene, puede acumularse y provocar que la tapa salte o se desplace, derramando líquidos o incluso quemándote. Ese pequeño orificio permite que el exceso de presión escape de forma controlada.

Además, ayuda a que la cocción sea más estable. Al mantener una salida constante de vapor, se evita que el contenido hierva de forma violenta o descontrolada.

Este pequeño orificio está generando curiosidad en redes y tiene una razón de ser que pasa desapercibida. | Crédito: Freepik

Otra función poco mencionada es que permite que veas si la olla está en ebullición sin necesidad de levantar la tapa, lo que te ahorra calor y tiempo de cocción.

Así que no, no está ahí solo por estética. Ese pequeño detalle tiene un propósito claro que mejora la seguridad y eficiencia en la cocina. Ahora que lo sabes, seguro no volverás a ver una tapa de olla con los mismos ojos.

Qué tipo de ollas es recomendable usar

Para elegir el tipo de olla recomendable, es ideal optar por materiales que ofrezcan durabilidad, seguridad y buen rendimiento en la cocina.

Las ollas de acero inoxidable son versátiles y resistentes a la corrosión, ideales para la mayoría de las preparaciones.

Las de hierro fundido son perfectas para cocciones lentas y uniformes, además de ser muy duraderas.

Por otro lado, las ollas con recubrimiento antiadherente facilitan la cocción de alimentos delicados y requieren menos aceite.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí