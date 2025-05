A veces, los objetos más simples que usamos a diario esconden pequeños secretos, como el bolsillo pequeño de los jeans o el orificio en los cortauñas. Ese es exactamente el caso de las pinzas de ropa, que este verano se volvieron virales en redes sociales gracias a un descubrimiento inesperado.

Todo comenzó cuando un usuario de TikTok, conocido como @jpee074, compartió un video aparentemente común: colgando su ropa en el tendedero.

Sin embargo, lo que mostró dejó a más de un millón de personas con la boca abierta. Los pequeños agujeros en las pinzas de ropa, que muchos creían decorativos o sin función específica, tienen un propósito muy práctico.

En su video, este TikToker británico reveló que los agujeritos sirven para pasar directamente el alambre del tendedero, lo que mejora el agarre de la ropa y facilita el secado.

Un video en TikTok desató la sorpresa de miles de personas. | Crédito: Freepik ×

“Tenía hoy años cuando descubrí que había estado clavando mal todos estos años. ¡Los agujeritos son para la línea!”, escribió, mientras mostraba cómo colgaba una prenda usando ese truco.

Su video fue compartida por miles de usuarios que dejaron comentarios igual de sorprendidos: “¿En serio? Ahora tengo más ganas de tender la ropa mañana”, “¡Dios mío! ¡Tengo 55 años y me acabo de enterar!”, “¿Lo he estado haciendo mal todos estos años?” o “¡28 años de vida y recién me entero!”.

Lo que parecía un diseño sin importancia terminó siendo una función práctica que muchos ignoraban. | Crédito: TikTok jpee074 ×

Como suele pasar con este tipo de videos virales, la moraleja es clara: no subestimes lo cotidiano. Porque, a veces, basta con mirar más de cerca una pinza o una manija para descubrir un truco que puede cambiar tu forma de hacer las cosas todos los días.