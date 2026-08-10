Llegar a la consulta con los antecedentes médicos, resultados de exámenes y una lista de síntomas o dudas puede hacer una gran diferencia en la calidad de la atención. Esta información permite que el especialista tenga un panorama más completo, aproveche mejor el tiempo y sostenga una conversación útil en la que el paciente participe activamente en las decisiones sobre su salud. El especialista en medicina interna Pedro Bedoya recomienda hablar con honestidad y sin miedo a ser juzgado sobre hábitos, medicamentos, molestias o antecedentes familiares, ya que brindar datos completos ayuda a orientar un diagnóstico más preciso y un tratamiento adecuado. Aquí la información que te ayudará a que salgas de tu siguiente cita médica sintiendo que mejorarás tras una buena conversación y diagnóstico.

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Generar confianza durante la consulta puede ayudar a que el paciente comunique mejor sus síntomas. (Foto: Gustavo Fring / Pexels) / FaustFoto

Cómo aprovechar mejor una consulta médica

Prepara una lista de síntomas como las molestias que presentas, desde cuándo y qué ha cambiado. Informa los medicamentos que utilizas, además de intervenciones previas y enfermedades ya diagnosticadas. Lleva los exámenes auxiliares previos, que permiten comparar la evolución en el tiempo. Comunica alergias y enfermedades en la familia, datos que orientan la valoración médica. Responde con honestidad sobre los hábitos: el consumo de alcohol o tabaco es información que el médico no puede obtener por otra vía.

Llegar a la consulta con los antecedentes y exámenes a la mano puede facilitar una conversación más útil y ayudar al paciente a participar activamente en su atención.

“La confianza permite que el paciente se exprese con total sinceridad: no solo explicará todos sus síntomas, sino que dará información sin temor a sentirse criticado o juzgado por el médico. Esto facilita un diagnóstico más preciso y mejora el cumplimiento del tratamiento”, señala el Dr. Pedro Bedoya, especialista en Medicina Interna de la Clínica Anglo Americana.

Que el paciente cuente sus síntomas y explique al detalle su padecimiento facilita el diagnóstico y favorece el cumplimiento del tratamiento. (Foto: RDNE Stock project / Pexels) / Ana Karotkaya Photography

El experto agrega que “la medicina no solo trata enfermedades: cuida personas” y cuando el médico explica con claridad por qué elige un tratamiento, cuál es su meta y qué debe esperar el paciente, es más probable que este siga las indicaciones correctamente. Esa claridad, agrega, también reduce la ansiedad del paciente y de sus familiares.

De ahí que todo paciente tenga derecho a recibir información veraz sobre su estado de salud, a participar en las decisiones sobre su tratamiento y a que el médico genere expectativas reales, lo trate con respeto y preserve la confidencialidad.

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