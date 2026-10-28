No haber dormido bien y despertar sumamente cansado o haber estado haciendo varias actividades durante el día y llegar a la noche sintiendo que “un camión nos pasó por encima” puede ser habitual en diversos casos; sin embargo, una fatiga constante acompañada de otros síntomas es algo que no se debe pasar por alto. ¿Sabes de algún familiar, compañero de trabajo o eres tú quien también está experimentando cuadros de dolor en el pecho, falta de aire, pérdida de peso y hasta mareos intensos? Hoy te explico, de la mano del Dr. Pedro Bedoya, las señales de alerta inmediata frente a la fatiga constante y cuándo es momento para no postergar más esa evaluación médica. Aquí la información que necesitas tener a la mano.

La fatiga puede ser más que falta de descanso

La fatiga constante o prolongada deja de ser una respuesta normal al esfuerzo cuando no mejora con el descanso, dura más de dos o tres semanas o interfiere gravemente con tus actividades diarias. Según explican desde MedlinePlus, este tipo de agotamiento suele ser una señal de que el cuerpo enfrenta un problema médico subyacente que requiere evaluación.

“Lo más frecuente es que la fatiga se deba a un mal hábito de sueño. Sin embargo, cuando persisten o aparecen otros síntomas asociados, es importante acudir al médico para evaluar si existe alguna otra condición que pueda estar provocándola”, señaló el Dr. Pedro Bedoya, médico internista de la Clínica Anglo Americana.

Si la fatiga se acompaña de dolor en el pecho, falta de aire, latidos acelerados, dolor abdominal severo o confusión hay que buscar ayuda inmediata. (Foto: RDNE Stock project / Pexels)

El especialista explicó que también existen otras posibles causas que deben ser evaluadas por un médico, entre ellas problemas afectivos como ansiedad o depresión, anemia, enfermedad tiroidea, apnea del sueño, entre otras. Por ello, la fatiga por sí sola no debe interpretarse como señal de una enfermedad específica.

Síntomas de alarma inmediata y que requieren atención urgente

Más que el cansancio de manera aislada, existen algunos síntomas que, cuando aparecen junto con la fatiga, deberían motivar una evaluación médica:

Pérdida de peso: si ocurre junto con una sensación de cansancio persistente, es importante consultar para determinar si existe alguna condición que pueda estar generando ambos cambios.

si ocurre junto con una sensación de cansancio persistente, es importante consultar para determinar si existe alguna condición que pueda estar generando ambos cambios. Cambios en el hábito de la deposición o dolor abdominal: la aparición de modificaciones digestivas acompañadas de fatiga también debe ser comentada durante una evaluación médica.

la aparición de modificaciones digestivas acompañadas de fatiga también debe ser comentada durante una evaluación médica. Palpitaciones o sensación de falta de aire: cuando el cansancio se presenta junto con estas manifestaciones, el médico debe evaluar si existe alguna otra condición detrás del cuadro.

cuando el cansancio se presenta junto con estas manifestaciones, el médico debe evaluar si existe alguna otra condición detrás del cuadro. Fiebre: su aparición asociada a una fatiga persistente es otra señal que debería llevar al paciente a buscar orientación médica.

Si el cansancio dura más de dos semanas a pesar de dormir bien, comer saludable y reducir el estrés, se requiere una evaluación médica general. (Foto: Kaboompics / Pexels) / KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

Si no hay presencia de estas señales de alarma, el Dr. Pedro Bedoya recomienda revisar primero los hábitos cotidianos y procurar un estilo de vida saludable. También es importante evaluar la calidad del sueño, ya que pueden existir problemas como apnea u otros trastornos que requieren ser identificados por un médico.

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