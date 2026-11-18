¿Existe una herramienta capaz de ayudar a vivir más años y, al mismo tiempo, conservar la salud del cerebro y del cuerpo? Para Peter Attia, médico especializado en longevidad, la respuesta está en la actividad física. El especialista señaló en distintas oportunidades que el ejercicio es uno de los recursos más importantes para prolongar la vida y reducir el deterioro asociado al envejecimiento.

“El ejercicio es, por lejos, el fármaco más potente para la longevidad. Ninguna otra intervención hace tanto para prolongar nuestra vida y preservar nuestra función cognitiva y física”, dijo el experto en una entrevista con Men’s Health.

¿Por qué Peter Attia considera tan importante el ejercicio?

El médico explica que la actividad física tiene beneficios que van más allá de mejorar la apariencia o controlar el peso. En una conversación con PBS, señaló que contar con una buena capacidad cardiorrespiratoria, mantener la masa muscular y desarrollar fuerza son factores relacionados con una mayor esperanza de vida. Incluso sostuvo que estos indicadores pueden ser mejores predictores de una vida más larga que otros factores de riesgo conocidos.

Attia también destaca la relación entre el movimiento y la salud cerebral. Durante esa misma entrevista, afirmó que no existe una herramienta más importante que el ejercicio para favorecer la neuroprotección y combatir la neurodegeneración.

En otras palabras, mantenerse activo puede contribuir a preservar las capacidades cognitivas y físicas, dos aspectos fundamentales para conservar la independencia durante la vejez.

El ejercicio como una inversión para envejecer mejor

En su libro ‘Outlive’, el especialista plantea que el objetivo no debería ser únicamente sumar años de vida, sino llegar a edades avanzadas con la capacidad de realizar actividades cotidianas sin depender de otras personas.

Para ello, considera fundamental trabajar tanto la resistencia cardiovascular como la fuerza muscular. Su enfoque propone entender el entrenamiento como una inversión a largo plazo, cuyos beneficios pueden reflejarse en una mejor calidad de vida durante el envejecimiento.

La importancia de esta recomendación también aparece en el podcast The Drive, donde Attia revela distintas estrategias para mejorar la longevidad y conservar la salud.

Su mensaje principal es que el ejercicio no debe considerarse una actividad secundaria ni algo que se empieza a practicar únicamente cuando aparecen problemas físicos: es una herramienta preventiva que conviene incorporar de manera constante a lo largo de la vida.