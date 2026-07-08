Pitágoras es recordado como uno de los grandes pensadores de la Antigua Grecia. Aunque su nombre suele asociarse al famoso teorema que lleva su apellido y a sus aportes a las matemáticas, también desarrolló una profunda filosofía sobre la disciplina, la ética y el equilibrio personal. Entre sus frases más conocidas destaca una reflexión que conserva plena vigencia: “Mide tus deseos, pesa tus opiniones, cuenta tus palabras”. Esta cita invita a practicar la moderación y la prudencia en distintos aspectos de la vida. Más allá de controlar lo que decimos, Pitágoras propone reflexionar antes de actuar, expresar nuestras ideas con responsabilidad y evitar que los impulsos dominen nuestras decisiones.

¿Qué significa esta frase de Pitágoras?

La enseñanza puede dividirse en tres ideas. La primera, “mide tus deseos”, sugiere aprender a controlar las ambiciones y evitar que los excesos nos alejen de una vida equilibrada.

La segunda, “pesa tus opiniones”, invita a reflexionar antes de emitir un juicio, considerando distintos puntos de vista y evitando conclusiones apresuradas.

Finalmente, “cuenta tus palabras” recuerda la importancia de pensar antes de hablar, ya que nuestras palabras pueden construir relaciones, resolver conflictos o, por el contrario, causar heridas difíciles de reparar.

Pitágoras dejó enseñanzas que invitan a pensar antes de hablar y actuar. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

La importancia de la prudencia

Pythagoras defendía una vida guiada por la razón y la armonía. Para el filósofo, el autocontrol era una virtud esencial, pues permitía tomar mejores decisiones y convivir de manera más respetuosa con los demás.

La prudencia no implica permanecer en silencio o renunciar a las propias ideas, sino saber cuándo, cómo y de qué manera expresarlas.

Una reflexión vigente de Pitágoras

En una época marcada por la inmediatez y las redes sociales, donde las opiniones se comparten en cuestión de segundos, la frase de Pitágoras resulta especialmente actual. Pensar antes de publicar un comentario o responder impulsivamente puede evitar malentendidos y fortalecer una comunicación más respetuosa.

Del mismo modo, aprender a moderar los deseos y controlar las emociones favorece un mayor bienestar personal y relaciones más saludables.

Pitágoras sigue siendo una referencia por sus aportes a la filosofía y las matemáticas.

Un legado que trasciende las matemáticas

Aunque Pitágoras es conocido principalmente por sus aportes científicos, su escuela filosófica también promovía valores como la disciplina, la búsqueda del conocimiento y la vida en equilibrio.

Sus enseñanzas continúan inspirando a quienes consideran que el crecimiento personal no depende únicamente del conocimiento, sino también de la capacidad para actuar con sabiduría y autocontrol.

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