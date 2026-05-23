A pesar de haber vivido hace más de dos mil años, muchas de las reflexiones de Pitágoras continúan teniendo sentido en la actualidad. El pensador griego, reconocido por sus aportes a las matemáticas y la filosofía, dejó frases que todavía invitan a pensar sobre la vida, el paso del tiempo y las relaciones humanas. Una de las más recordadas es: “Si quieres vivir mucho guarda un poco de vino rancio y un amigo viejo”, una expresión sencilla, pero cargada de significado sobre la importancia de valorar aquello que permanece con los años.

¿Qué quiso decir Pitágoras con “Si quieres vivir mucho guarda un poco de vino rancio y un amigo viejo”?

La reflexión de Pitágoras utiliza dos elementos simbólicos: el vino añejo y los amigos antiguos. En muchas culturas, el vino que envejece correctamente adquiere más valor y mejor sabor con el tiempo. Para el filósofo, algo similar ocurre con las amistades verdaderas.

La frase sugiere que las relaciones construidas durante años suelen convertirse en vínculos más sólidos, sinceros y difíciles de reemplazar. Son personas que conocen nuestras etapas, errores, cambios y aprendizajes, y aun así permanecen cerca.

Más allá de hablar sobre longevidad literal, la reflexión apunta a una vida emocionalmente más estable, acompañada y significativa.

La importancia de conservar amistades duraderas

En una época marcada por relaciones rápidas y conexiones pasajeras, la idea de mantener amistades de muchos años cobra todavía más fuerza. Diversos estudios sobre bienestar emocional han mostrado que las personas con vínculos sociales estables suelen manejar mejor el estrés y experimentar mayor satisfacción personal.

La frase de Pitágoras también puede interpretarse como una invitación a valorar aquello que resiste el paso del tiempo. Así como un vino añejo requiere paciencia y cuidado, las amistades profundas también necesitan dedicación, confianza y constancia.

Pitágoras dibujando en la arena su famoso teorema. Este es un grabado que data de 1833.

¿Quién fue Pitágoras?

Pitágoras nació aproximadamente en el siglo VI a. C. en la isla de Samos, en Grecia. Aunque hoy es conocido principalmente por el famoso teorema matemático que lleva su nombre, también fundó una escuela filosófica y espiritual que influyó en generaciones posteriores.

Sus enseñanzas combinaban matemáticas, música, ética y filosofía. Para Pitágoras, la armonía era una parte esencial del universo y de la vida humana. Muchas de sus reflexiones buscaban enseñar equilibrio, moderación y sabiduría en las relaciones con los demás.

Pitágoras también es recordado por el famoso triángulo y teorema que revolucionaron las matemáticas.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí