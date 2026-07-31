Los retos virales siguen poniendo a prueba la agilidad mental de miles de usuarios, pero son pocos que logran superar este nuevo desafío matemático en un tiempo límite. Te puede parecer un ejercicio sencillo, pero las trampas en el orden de los signos ocasionaría que pertenezcas al grupo de los que se equivocaron. ¿Crees tener la rapidez y la precisión necesarias para resolverlo en menos de 6 segundos?

Contar con los conocimientos básicos en matemáticas resulta fundamental para la vida diaria. Aunque no lo imagines, las operaciones numéricas están presentes en tareas cotidianas tan comunes como revisar la hora en el teléfono o hacer las compras en el supermercado.

Por este motivo, te aconsejo que ejercites la mente todos los días con este ejercicios de matemáticas, ya que así optimizas tu agilidad mental y tu razonamiento a corto plazo. ¿Estás listo para intentarlo?

¿Obtendrás la respuesta en el tiempo indicado?

Este es el problema que pondrá a prueba tu razonamiento: (6+6)8+6/3+8. Para que tengas éxito en esta ocasión, es necesario que estés concentrado y apliques la regla PEMDAS, la cual establece un orden preciso para resolver: primero los paréntesis, seguidos de exponentes, multiplicaciones, divisiones, sumas y, finalmente, restas.

Trata de recordar las enseñanzas que te brindaron en tu etapa escolar. (Foto: MAG El Comercio)

Conoce la solución del reto matemático

Entonces, ¿cómo se debía solucionar este problema? Ahora te indicaré cuáles son los pasos a seguir para acertar con el resultado:

El primer paso es realizar la suma entre paréntesis: (6+6)=12 .

. El segundo paso es desarrollar la multiplicación: 12x8=96 .

. El tercer paso es resolver la división: 6/3=2 .

. El último paso es sumar los últimos números de izquierda a derecha: 96+2+8=106.

¿Lograste acertar con el resultado de este reto matemático? (Foto: MAG El Comercio)

¿Cómo mejorar la velocidad de mi razonamiento?

Si bien cada persona tiene una forma distinta de razonar y pensar, lo más recomendable es seguir estas recomendaciones para tener una mayor probabilidad de victoria en los desafíos:

Practicar de manera regular.

Aprender o entender distintas técnicas.

Leer las instrucciones.

Gestionar el tiempo.

Mantener la calma y estar concentrado durante el intento.

Si te entretuviste desarrollando este reto de matemáticas y deseas poner a prueba aún más tus habilidades, visita nuestra sección Virales de Mag . Podrás encontrar una variedad de retos y acertijos diseñados que desafiarán tu cerebro. Además de estas actividades, accederás a información sobre las últimas tendencias que suceden en el mundo.