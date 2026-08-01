Los acertijos mentales se han convertido en una excelente opción de recreación para miles de usuarios en Internet; sin embargo, también ocasiona que estos participantes usen su razonamiento para descifrar la respuesta. En esta ocasión, deberás resolver un enigma en tan solo 9 segundos, pero contarás con la siguiente pista: habitó la Tierra hace millones de años y hoy está presente en los museos o libros. ¿Descubrirás la respuesta antes de que se acabe el tiempo?

Distintos estudios han corroborado que este tipo de juegos mentales son ideales para los seres humanos de distintas edades, pues ponen a funcionar la memoria, la planificación y la resolución de problemas; de esa manera logras un mejor desempeño cognitivo general.

Es más, otros especialistas en salud mental indican que ayudan a reducir el estrés y ansiedad, ya que reducen los pensamientos intrusivos y fomentan la sensación de calma durante la actividad. Cuando obtienes la victoria, tu estado de ánimo y autoestima mejoran notoriamente.

¿A qué se refiere este acertijo mental?

Tienes un total de 9 segundos para resolver esta adivinanza: viví hace millones de años, pero me ves en películas y libros, ¿qué soy?. Lee con suma atención antes de iniciar, pues la cuenta regresiva no te esperará.

Te daré una pista: se trata de un ser vivo y es muy grande . Estoy seguro que lo conoces; no obstante, usa la lógica para descifrarlo. ¿Preparado? Inicia el conteo regresivo.

Acertijo mental | Trata de mantener la concentración durante tu participación. Tu imaginación será clave. (Foto: MAG El Comercio)

Descubre la respuesta del acertijo mental

Solo aquel que posee un excelente razonamiento e imaginación es capaz de responder correctamente esta actividad. En caso hayas fallado o la cantidad de segundos no fueron suficientes, te mostraré a qué se refería. Aquel que vivió hace millones de años, pero sigue vigente en la actualidad es el DINOSAURIO.

Acertijo mental | Son juegos mentales que puedes realizarlo junto a tu círculo cercano. (Crédito: Freepik / MAG El Comercio)

Si te equivocaste, no tienes por qué lamentarte o considerarte que tus habilidades son pésimas. Ten en cuenta que la práctica constante es clave para que te vuelvas un expertos resolviendo acertijos mentales en cuestión de segundos. Te espero en una próxima ocasión.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad . ¡Te esperamos!