En tiempos recientes, es común visualizar a niños utilizando un smartphone ; sin embargo, esto solo sería una mala decisión que afectaría su salud. Un estudio expuso que el uso de dispositivos móviles a temprana edad aumenta significativamente el riesgo de desarrollar obesidad, depresión y malos hábitos de sueño. Entonces, surge la duda: ¿a qué edad es recomendable que un menor de edad haga uso de este aparato?

Pasar mucho tiempo frente a las pantallas tiene sus considerables desventajas, según lo expuesto por especialistas en salud. La persona podría enfrentar un aumento de ansiedad, fatiga visual y la poca capacidad de atención entre las principales obligaciones diarias.

Ahora, imagina lo perjudicial que sería para los(a) niños(a) pasar mucho tiempo frente a un dispositivo móvil. La investigación publicada por la revista Pediatrics puso en evidencia este mal hábito de los padres con el propósito de que sus pequeños hijos se entretengan.

Pasar mucho tiempo frente a pantallas tiene consecuencias negativas en la salud física y mental. (Crédito: Freepik)

El estudio, que contó con la participaron más de 10,500 niños, concluyó que el uso de un dispositivo móvil, junto a otros factores, ocasionaría que los menores de edad no puedan socializar, les dé pereza realizar ejercicio y tengan problemas de sueño.

Entonces, cuando no realizan actividad física diaria o se mantienen pendientes al móvil a cada momento, tendrían un impacto negativo en su crecimiento, tanto como físico y mental, según lo indicado por los investigadores.

Entre las consecuencias, el menor de edad presentaría obesidad o depresión a largo plazo. (Crédito: Freepik)

A qué edad un menor de edad puede usar un teléfono móvil

Si bien no existe una edad fija para que un menor tenga un dispositivo móvil, los expertos en salud cognitiva recomiendan que a partir de los 12 años sería lo ideal; sin embargo, es fundamental que los padres realicen una supervisión constante y le otorguen horarios.

Cabe mencionar que cada menor de edad actúa de manera distinta, ya que algunos tienen la responsabilidad para establecerse límites de uso y saben qué aplicaciones o sitios web deben visitar por su seguridad.

