Lamentablemente, hay muchas personas que tienen mal aliento y ello se puede deber a muchos factores. El detalle aquí es que, si tú besas a alguien con ese problema, puedes enfermarte. No creas que lo digo yo. Eso lo ha manifestado una química farmacéutica llamada Karen Luna. Ella fue la invitada especial en el programa ‘Hoy Día’ de Telemundo para hablar sobre el tema en cuestión.

De acuerdo a sus palabras, el mal aliento “es un tema gravísimo”, pero ¿cuál es el origen del mismo? Para responder ello hay que citar a la Clínica Dental Simón, que en su página web señala que la ciencia ha demostrado que se produce “mayoritariamente en problemas de higiene bucodental y no en trastornos digestivos. Únicamente el 3 % de los casos tienen su origen en el estómago”.

Ahora, regresando al tema que motivó esta nota, la experta, a manera de empezar a compartir sus conocimientos, preguntó: “¿Sabías que en un beso, de más o menos 10 segundos, tú transmites o recibes aproximadamente 80 millones de bacterias?”.

Después la experta indicó que está “científicamente comprobado que las personas que se besan constantemente tienden a compartir una misma carga microbiana”. ¡Ojo con eso! “Ahora imagina (lo siguiente). Esas bacterias que en ti ocasionan mal aliento, caries gingivitis, etc., yo las estoy recibiendo. Entonces esas bacterias me pueden estar enfermando”, sostuvo para luego precisar que, además de causar mal aliento, pueden producir candida (hongo), herpes, etc.

En el segmento que participó la química farmacéutica, el cual se puede apreciar en un video publicado en YouTube por el canal ‘Hoy Día’, también se habló sobre la halitosis, que para Karen Luna es un “término médico para determinar el mal aliento persistente”.

De acuerdo a la química farmacéutica Karen Luna, “está científicamente comprobado que las personas que se besan constantemente tienden a compartir una misma carga microbiana”. (Foto: Hoy Día / YouTube)

“No estoy hablando cuando te comes una cebolla, un ajo… Yo estoy hablando de los casos que son persistentes y no transitorios”, aseguró. Es decir, pese a que te has cepillado, vuelves a tener mal aliento a los minutos o segundos. En ese caso, según señaló, la recomendación es visitar al profesional que ve esos temas, o sea un odontólogo.

La lengua alberga aproximadamente el 90 % de las bacterias presentes en nuestra boca

“Pero si estamos hablando de casos transitorios y simplemente no quieres incomodar a la pareja o a tus amigos y dañar tu imagen personal, hay varias cosas que podemos hacer: número 1, por supuesto, la higiene diaria (3 veces al día), pero recuerda que la lengua alberga aproximadamente el 90 % de las bacterias presentes en nuestra boca. Un cepillado normal elimina aproximadamente el 60 %, pero tu boca se está convirtiendo básicamente en una máquina de gases tóxicos. Entonces, con el raspador de lengua, limpia muy bien tu lengua, y usa seda dental porque la placa y las caries se acumulan entre diente y diente”, agregó.

Según indicó la experta, si uno besa a una persona con mal aliento, recibe las bacterias que ocasionan ese mal aliento. (Foto: Shvets Anna / Pexels)

Después recomendó morder hojitas de menta (porque “son refrescantes”) y clavitos de olor (porque “son antibacteriales”). Además, recalcó la importancia del cambio de cepillo de dientes cada tres meses, pero no solo eso, ya que precisó que, de ser posible, hay que guardarlo en un lugar que no sea dentro del baño. Ahora que ya recibiste toda esta información, queda en ti cuidarte bien.