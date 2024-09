Las enfermedades dentales le pueden ocurrir a cualquier raza y está en tus manos ayudar a tu engreído a que no la pase mal. Si tienes una mascota en casa con la cual compartes gran parte del día, cumples con sus paseos diarios, un régimen de alimentos y duermes con ella, de seguro notaste que no siempre su aliento es el mejor. En muchos casos la prevención es la gran aliada de las familias, pero también hay ocasiones donde se actúa demasiado tarde y su salud ya se dañó. En esta nota te explico, de la mano de la veterinaria Cristina Bustamante, por qué debes cepillar los dientes de tu perro todos los días.

El mal aliento es por la acumulación de sarro y bacterias sobre el diente. “Si ya tu perro tiene mal aliento y ves una línea negra o café en sus dientes o que no se ven del todo blancos, hay que llevarlo al veterinario para que le hagan una limpieza”, explicó la especialista invitada al programa ‘Hoy Día’ de Telemundo en Estados Unidos.

Si bien los perros limpian sus dientes solos con el alimento o ciertos juguetes, cepillarle de forma regular permite mantener una salud dental excelente a largo plazo. Lo ideal es hacerlo todos los días, aunque no siempre sea la tarea más fácil del mundo.

La enfermedad de las encías en algunos casos conlleva la pérdida de piezas dentales en tu perro. (Foto: Tima Miroshnichenko / Pexels)

Qué hacer para evitar que tu perro tenga mal aliento

“La mejor forma de mantener limpia la boca de los perros es cepillándole los dientes todos los días”, agregó Cristina Bustamante quien también ofreció un paso a paso para hacerlo:

Debes usar una pasta dental para perros ya que la de personas puede ser tóxica. Algunas vienen con sabor a pollo, carne o tocineta. Con la ayuda de un cepillo especial para mascotas comienza por los dientes de adelante y luego asegúrate de llegar hasta los de atrás. También puedes empezar usando tu dedo cubierto con una gasa ya que les causa menos estrés que un cepillo. No hay hora exacta para cepillarle los dientes, lo mejor es crear una rutina para que no sea incómodo. Además, busca un ambiente tranquilo y relajado sin distracciones.

“Si a tu perro al principio no le gusta, llévalo a que lo evalúen porque es probable que le duelan las encías y le cause molestias”, agregó para finalizar indicando que si bien hay croquetas y comidas que pueden ayudar a mantener la salud oral, no reemplazan el cepillado, así que no dejes de hacerlo por el bien de tu compañero de cuatro patas.

La limpieza de los dientes de tu perro es una parte importante de su rutina de cuidado dental. (Foto: Blue Bird / Pexels)

