Los perros tienen muchas formas de comunicarse con nosotros. Ladridos, gemidos, gruñidos durante el juego y hasta pequeños movimientos del cuerpo forman parte de su particular manera de expresar lo que sienten, pero entre todos esos gestos hay uno que suele conquistar especialmente a las personas: cuando inclinan la cabeza al escuchar nuestra voz.

Ese movimiento, en el que el perro ladea repentinamente la cabeza y parece prestar atención a cada palabra, podría ser mucho más que una expresión adorable. Diferentes investigaciones encontraron pistas de que este comportamiento está relacionado con la manera en que los perros reciben y procesan la información que les transmitimos.

Tu perro podría estar concentrándose en lo que dices

Los perros no perciben nuestras palabras simplemente como una sucesión de sonidos. Los estudios indican que pueden reconocer determinadas palabras, voces humanas familiares y cambios sutiles en el tono emocional con el que hablamos. Por eso, cuando un perro inclina la cabeza, podría estar procesando activamente aquello que está escuchando.

Una investigación realizada por científicos de la Universidad Eötvös Loránd, en Budapest, observó a perros que estaban aprendiendo los nombres de diferentes juguetes.

Los resultados fueron llamativos: los perros considerados “aprendices dotados de palabras” inclinaron la cabeza el 43% de las veces antes de ir a buscar el juguete mencionado, mientras que los perros comunes realizaron el mismo gesto apenas el 2% de las veces.

Investigaciones sugieren que este comportamiento puede estar relacionado con la atención y el procesamiento de información. (Foto referencial: Magnific)

El estudio también encontró otro detalle interesante. Cada uno de los perros considerados “dotados” tendía a inclinar la cabeza hacia el mismo lado, sin importar en qué posición se encontrara su dueño.

Los investigadores consideran que este comportamiento podría reflejar procesos mentales relacionados con la memoria y la recuperación de información, de una manera comparable a cuando una persona mira hacia arriba mientras intenta recordar algún detalle.

Inclinar la cabeza también puede ayudarles a entenderte

La posición de la cabeza podría tener además una función relacionada con la percepción. Los expertos señalan que modificar el ángulo puede ayudar a los perros a orientar mejor sus oídos hacia determinados matices de nuestra voz.

También podría permitirles observar con mayor claridad nuestras expresiones faciales, especialmente en perros con hocicos largos, que pueden tener parte de su rostro humano parcialmente oculto por el propio hocico.

Sin embargo, los especialistas en comportamiento animal advierten que inclinar la cabeza no significa necesariamente que el perro comprenda todo lo que estamos diciendo.

La inclinación de cabeza puede formar parte de la comunicación y del vínculo que los animales desarrollan con sus dueños. (Foto referencial: Magnific)

Más bien, el gesto parece estar asociado con una actitud de atención y con la recopilación activa de información. Es decir, aunque tu mascota no entienda una conversación como lo haría una persona, sí puede estar intentando interpretar lo que sucede.

Además, es importante prestar atención a cuándo ocurre este comportamiento. Una inclinación repentina y persistente de la cabeza puede ser una señal de un problema en el oído interno, especialmente si aparece junto con quejidos o un rascado frecuente. En esos casos, el gesto deja de ser una simple curiosidad y conviene consultar con un veterinario.

Un gesto que también fortalece el vínculo

La inclinación de cabeza puede formar parte de un proceso de comunicación entre el perro y su dueño.

Después de años de convivencia con los seres humanos, los perros han aprendido que determinados gestos generan respuestas positivas. Cuando ladean la cabeza, las personas solemos reaccionar con una sonrisa, una voz más aguda, caricias o incluso algún premio.

Los perros pueden asociar rápidamente esas respuestas con el comportamiento que acaban de realizar y repetirlo porque saben que provoca una reacción favorable.

Por eso, la próxima vez que tu mascota incline la cabeza mientras le hablas, puedes interpretarlo como algo más que una escena tierna: posiblemente está intentando procesar tus palabras, prestar atención a tu voz y reforzar la conexión que mantiene contigo.