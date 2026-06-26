El limón es un cítrico muy utilizado por las familias al momento de cocinar. Se trata de un ingrediente sumamente clave para equilibrar el sabor de las ensaladas y ablandar carnes; sin embargo, los expertos en Feng Shui recomiendan que este pequeño alimento también puede ser utilizado en el dormitorio. ¿Cuál es la razón? Conoce más detalles sobre este truco que seguramente lo pondrás en práctica cuando termines de leer esta nota informativa.

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Para esta tradición china, el dormitorio debe contar con energía positiva para que la persona pueda experimentar un descanso reparador; es así que los objetos naturales cumplen una función para equilibrar el chi.

Dentro de sus prácticas, el limón es valorado como un canalizador de vitalidad positiva que ayuda a las personas de manera excepcional; es por esa razón que se recomienda ubicarlo debajo de la cama para aprovechar sus distintos beneficios.

El limón es un recurso natural sumamente importante por el Feng Shui. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Por qué el Feng Shui recomienda colocar un limón debajo de la cama

Según el Feng Shui, este cítrico tienen la potente capacidad para absorber las energías pesadas y permitir que el ambiente se renueve; el aroma fresco que presenta y su color amarillo representan la vitalidad, claridad mental y prosperidad.

Entonces, si te animas a colocarlo debajo de tu cama, se estima que atrapará la energía negativa que está acumulada en tu dormitorio y permitirá que tengas un sueño más placentero.

Eso sí, cuando identifiques que este fruto se está secando o empieza a deteriorarse, deberás cambiarlo rápidamente. De acuerdo a la tradición china, se interpreta como una señal de que absorbió parte de las malas vibras de tu habitación.

Un limón debajo de la cama tiene la capacidad de captar la energía negativa de tu habitación. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Cómo colocar correctamente el limón debajo de la cama, según el Feng Shui

Este proceso no será tan complicado como parece; sólo es necesario contar con un limón en buen estado, un plato pequeño y, sobre todo, total confianza en este método . A continuación, estos son los pasos que debes ejecutar.

Elige un limón fresco y entero; lávalo con agua. Colócalo sobre un plato pequeño. Ubícalo debajo de la cama antes de acostarte. Mantelo en esa posición durante toda la noche. Cuando amanezca, revisa el estado del limón. Si notas que se está secando, deberás reemplazarlo.

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