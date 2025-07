En algún momento, todo ser humano ha reproducido sus canciones favoritas mientras realiza sus tareas laborales. Es una estrategia efectiva, lo cual conduce a un mejor desempeño durante el horario de trabajo . Esa necesidad de combinar melodías tiene una explicación fascinante. ¿Quisieras saber el significado psicológico de esta práctica realizada por hombres y mujeres? Basándome en estudios psicológicos, te revelaré la respuesta.

Y es que la música es una herramienta poderosa que nos despeja de la realidad o de preocupaciones que surgen de sucesos diarios. No solo es una compañera ideal en tu trabajo, también puedes usarla al realizar ejercicios , hacer una tarea escolar incluso mientras limpias tu casa.

En mi caso, me he acostumbrado a reproducir canciones en mis auriculares mientras estoy redactando este artículo. Quizás consideres que sea complicado, pero me resulta fascinante cómo puedo concentrarme al redactar mientras escucho a mi artista favorito, y es probable que a ti te sucede algo similar.

Escuchar tus canciones favoritas ocasionan distintas emociones en tu interior. (Freepik)

Por qué una persona se acostumbra a escuchar música en su horario laboral

Esto tiene una explicación. Cuando escuchas las canciones de tu cantante preferido, los sonidos melódicos estimulan la secreción de dopamina en distintas áreas del cerebro. Eso es suficiente para que tu estado de ánimo y tu autoestima mejoren notablemente. Es más, tendrás una mayor predisposición de realizar una actividad.

Si te preguntas de qué trata la dopamina, es un neurotransmisor producido en el cerebro que participa en funciones corporales clave, tales como la memoria, el movimiento, la motivación, el estado de ánimo, entre otras.

Un estudio realizado en Canadá concluyó que las canciones instrumentales son excelentes para concentrarse. Con solo 15 a 30 minutos de escucha, los resultados en tu productividad laboral son sorprendentes. Otra investigación publicada en la revista Psychology of Music reveló que escuchar música en el trabajo también tienen un impacto positivo en el rendimiento de los trabajadores.

Por lo tanto, si estás escuchando música al momento de realizar una actividad laboral, entonces estás buscando liberar el estrés que sientes, intentas concentrarte y pretendes mantenerte en un estado feliz. Estos tres puntos son importantes para que una persona incluya este hábito en sus días.

Lo ideal sería establecer horarios cuando escuches música para que cuides tu sentido auditivo. (Crédito: Freepik)

Qué géneros son recomendables escuchar cuando estás trabajando

Es claro que tienes una preferencia por algún género musical, tal como el rock, baladas, pop, rock and roll o reggaetón, pero el portal Michael Page considera que hay cuatro ritmos que te ayudan a una mejor productividad en tu trabajo: música jazz, música clásica, música instrumental y música electrónica suave. En caso cuentes con mucha carga laboral, te recomiendo que reproduzcas ritmos ambientales, sonidos de la naturaleza o bandas sonoras suaves.

