En algún momento pasó tu cabeza por qué la persona que está hablando contigo desvía la mirada; es decir, no te observa directamente. Quizás hayas tenido muchas dudas al respecto y has tratado de buscar explicación. Necesitas saber que no se trata de un simple acto, ya que esto tiene una explicación en la psicología.

Es probable que hayas pensado que dicha persona esté nerviosa, no tenga interés en lo que estás conversando o solo está siendo descortés con su acto, pero no puedes sacar conclusiones precipitadas. Debes entender qué cada persona piensa y siente diferente . No tienes que tomarlo como una ofensa personal.

Por esa razón, es importante que conozcas las razones psicológicas de que una persona evite el contacto visual; así desarrollarás una mayor empatía y tendrás una mejor comprensión sobre la comunicación verbal. Presta atención a lo siguiente.

Algunos consideran que no evadir la mirada durante una conversación es una falta de interés. (Crédito: Freepik)

¿Por qué una persona evita el contacto visual?

Según la psicóloga infantil Marcy Willard, se puede relacionar directamente a la ansiedad o algún trauma que sufrieron desde niño. En el primer punto, es una forma de manejar la incomodidad social o evitar sentirse abrumados; mientras que el segundo afecta la confianza y la capacidad para socializar con otros.

Por su parte el sociólogo Arturo Torres, señala que algunas personas con exceso de timidez o fobia social tienen muchas dificultades para mirar a los ojos mientras está en una conversación. Esto se debe que intentan ocultar sus propias inseguridades.

Otros expertos consideran que evitar el contacto visual está asociado a una evasión; es decir, una persona está tratando de ocultar algo o no está siendo sincera con las palabras que está diciendo, pero no siempre sería el caso.

Evadir la mirada durante una charla sería una muestra de incomodidad social. (Crédito: Freepik)

Con este nuevo conocimiento te permitirá apreciar la fascinante complejidad de la comunicación humana. Así, recordarás que aquello que no se expresa verbalmente o incluso con la mira, está diciendo mucho más de lo que imaginas.