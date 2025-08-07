Cada persona tiene la costumbre de coleccionar objetos que consideran valiosos, a pesar de que se encuentran en estado de deterioro. Es probable que en algún momento hayas realizado esta acción como cualquier individuo, pero estarás sorprendido si te revelo que esto tiene un interesante significado en la psicología. Si quieres saber qué rasgos cuentan este tipo de personas, sigue leyendo esta nota.

Quizás te haya pasado, pero te cuesta desprenderte de dichos artículos porque tienen un significado especial para ti. Ya sea que fue entregado por una persona que tanto quieres o consideras que es un amuleto que te brinda mucha suerte en cualquier paso que estés dando en la vida.

En realidad, no tiene nada de malo coleccionar objetos o artículos viejos, pero como dice el dicho: todo en exceso tiene sus consecuencias. Incluso, tendría relación con el trastorno de acumulación compulsiva. ¿De qué trata?

Guardar cosas viejas estaría relacionado al trastorno de acumulación compulsiva. (Crédito: Freepik)

Mayo Clinic lo define como una dificultad que tiene una persona para tirar o desechar pertenencias, pues considera que necesita guardarlas. Siente una gran angustia con solo pensar qué ocurriría con estos objetos si decide deshacerse de ellos. Esta simple práctica tendría ciertas complicaciones a tu salud, pero si quieres un acertado diagnóstico, es necesario que recurras un profesional en psicología.

¿Por qué una persona guarda sus objetos viejos en su casa?

Según Sana Rubyana, psicóloga consejera del Hospital Fortis Lafemme, puntualiza que aquella persona acostumbrada a “coleccionar” artículos viejos cuenta con altos niveles de ansiedad y depresión. Es más, se acostumbran a personificarlos y darles significados.

La psicóloga Roma Kumar también comparte dicha perspectiva, pero añade que son perfeccionistas, pues no se permitirán que cometan algún error. Por suponer, si una persona que acumula muchos elementos decide deshacerse de ellos, tendría miedo de tomar la decisión equivocada y ya no lo hace.

Las personas con este hábito suelen ser perfeccionistas en cada acto que pretenden realizar. (Crédito: Freepik)

Por su parte, la profesional en salud mental, Sneha George, indica que estas personas están acostumbradas a la soledad. Es decir, no prefieren socializar con otros y encuentran un consuelo en acumular estas cosas que consideran “valiosas”. Por lo tanto, tiene sentimientos vinculados a la culpa o tristeza.

Entonces, la forma en que relacionas tus objetos viejos revela datos interesantes sobre tu personalidad. Si te sientes identificado, no tienes por qué avergonzarte o sentir miedo; al contrario, es una manera de que reflexiones y preste atención a tu salud mental.

Debes saber identificar qué objetos pueden ser valiosos y cuáles debes desprenderte. (Crédito: Freepik)