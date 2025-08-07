Las personas tienen a menudo tienen gustos muy marcados por cosas en específico. Por suponer, cuando te diriges a un restaurante, ya sabes qué plato de la carta elegirás porque lo consideras tu favorito. Dicho ello, ¿en alguna ocasión has pensado por qué siempre seleccionas el mismo? Aunque puedes considéralo como tu comida favorita, esta repetición tiene una respuesta interesante en la psicología . Si quieres descubrirlo, te invito a leer esta nota.

Es una alta posibilidad de que tengas tus preferencias gastronómicas bien definidas y así no te permitas la oportunidad de explorar nuevas opciones. Sin embargo, debes saber que hay factores psicológicos detrás de este peculiar hábito.

Esta particularidad ha captado el interés de numerosos especialistas en psicología, quienes han realizado estudios y así obtengan respuestas. Prepárate porque vamos a explorar juntos las razones detrás de esta curiosa tendencia de aferrarnos a un cierto sabor y evitamos otros.

Algunos no se complican y se orientan por aquello que ya conocen o les causa placer. (Crédito: Freepik)

¿Por qué elegimos siempre el mismo plato de comida en un restaurante?

En un diálogo con la revista Elle, el psicólogo Paul Rozin considera que estas personas son anticipadas y no toman los riesgos necesarios ante una situación improvisada, pues considera que, si piden un plato nuevo, no saben qué les espera en realidad.

Se puede entender como aquellas personas que han tenido pocas oportunidades de vivir experiencias nuevas y enriquecedoras, pues prefieren estar en su zona de confort.

Para Katia Aranzábal Barrutia, psicóloga infantil y juvenil, considera que la zona de confort es un estado psicológico que no le permite a una persona vivir en seguridad. Quizás consideres que será cómodo, pero conforme pasa el tiempo, te acostumbras a la monotonía, apatía y desgana.

Otra perspectiva comparte el psicólogo Javier Corredor, quien considera que estas personas les cuesta pensar o decidir; por lo tanto, optan por la opción más fácil o aquello que ya están acostumbrados. Sucede que, para ellas, su cerebro se sobrecarga y eso les genera incomodidad.

Según especialistas, hay personas que, al elegir, padecen de fatiga cerebral. Por eso deciden su opción preferida. (Crédito: Freepik)

Si te identificas con este hábito, no tienes por qué preocuparte, ya que no existen rasgos que debes tener en consideración. Puedes seguir confiando en tu elección actual, te recomiendo que pruebes otras opciones. Quien sabe, quizás termines encantado con un nuevo sabor en tu próximo bocado.