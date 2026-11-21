El dólar registró movimientos dispares en América Latina durante la semana del 16 al 20 de noviembre de 2026. Colombia, Argentina y Cuba destacaron por las subidas de sus respectivas cotizaciones, mientras que Perú y Chile también terminaron el periodo con avances de la divisa estadounidense. En otros mercados, el movimiento fue más moderado, con Honduras y República Dominicana registrando una caída de la cotización y Nicaragua manteniendo su tipo de cambio oficial sin cambios.

La evolución del dólar volvió a reflejar las diferencias entre los mercados cambiarios de la región. Mientras algunos países utilizan referencias oficiales determinadas por sus bancos centrales, otros presentan mercados paralelos o cotizaciones diferenciadas, como ocurre en Argentina y Cuba.

¿A cuánto cerró el dólar en América Latina?

Esta es la última cotización disponible para los principales mercados latinoamericanos al cierre del viernes 20 de noviembre, junto con su variación respecto al inicio de la semana, cuando existe una serie comparable.

País Cotización de referencia Variación semanal Argentina (blue) 1.675 ARS +4,69% Colombia 3.415,10 COP +2,97% Cuba (informal) 950 CUP +3,26% México (FIX) 19,0228 MXN +3,00%* Perú S/3,453 +1,00% Chile 1.008,79 CLP +0,97% Argentina (oficial) 1.600 ARS +1,59% Guatemala 7,64781 GTQ +0,11% Honduras 26,9134 HNL (compra) −0,05% República Dominicana 60,0436 DOP (venta) −1,00%** Nicaragua 36,6243 NIO 0,00%

* México: comparación entre el FIX del martes 17 y el viernes 20, debido a que el lunes no se determinó esa referencia.

** República Dominicana: última cotización disponible en la serie consultada, correspondiente al 19 de noviembre. Los indicadores utilizados no son completamente homogéneos entre países; se identifican las referencias para evitar equiparar mercados oficiales, financieros e informales.

¿En qué países subió más el dólar?

Argentina registró uno de los mayores avances de la semana, especialmente en su mercado paralelo. El dólar blue pasó de 1.600 a 1.675 pesos entre el lunes y el viernes, una subida del 4,69%. La cotización oficial de venta de referencia también aumentó, aunque en menor proporción: de 1.575 a 1.600 pesos, equivalente a un 1,59%.

Colombia tuvo otro de los movimientos más destacados. La tasa representativa del mercado (TRM) pasó de 3.316,70 pesos por dólar el lunes a 3.415,10 el viernes, un aumento del 2,97%. El movimiento más fuerte se registró al final del periodo, cuando la referencia avanzó 88,14 pesos frente al día anterior.

En Cuba, la referencia informal del dólar aumentó de 920 a 950 pesos cubanos durante la semana, una variación aproximada del 3,26%. La cotización del mercado informal se basa en ofertas recopiladas en plataformas y redes sociales, por lo que sirve como indicador de referencia y no representa necesariamente transacciones concretadas.

Perú: el dólar terminó la semana cerca de S/3,45

El dólar en Perú cerró el viernes 20 de noviembre con una cotización de S/3,447 para la compra y S/3,453 para la venta, según la referencia del sistema bancario. La venta aumentó desde S/3,419 al inicio de la semana hasta S/3,453 al cierre, una variación aproximada del 1%.

Durante esos cinco días, el tipo de cambio registró movimientos diarios en ambas direcciones antes de terminar por encima de su nivel del lunes. La cotización peruana se mantuvo dentro de un rango relativamente acotado, aunque acumuló un avance al cierre del periodo.

¿En qué países bajó el dólar o se mantuvo estable?

Honduras y República Dominicana registraron movimientos a la baja en sus referencias cambiarias. En Honduras, el precio de compra del dólar pasó de 26,9268 a 26,9134 lempiras, una disminución cercana al 0,05%, lo que representa una ligera apreciación de la moneda local.

En República Dominicana, la última cotización disponible de la serie consultada fue de 60,0436 pesos por dólar para la venta, por debajo de los 60,6503 pesos registrados el 16 de noviembre. La comparación corresponde al periodo del lunes al jueves, debido a que no se encontró una nueva referencia para el viernes en esa tabla histórica.

Nicaragua mantuvo su tipo de cambio oficial en 36,6243 córdobas por dólar durante todo 2026. Guatemala, por su parte, presentó un movimiento mínimo: el dólar pasó de 7,63914 a 7,64781 quetzales, un aumento aproximado del 0,11%.

Chile terminó la semana con el dólar en 1.008,79 pesos chilenos. La cotización avanzó desde 999,10 pesos el lunes, lo que representa una variación acumulada de aproximadamente 0,97%.

El dólar en Argentina: oficial y blue

El mercado argentino volvió a mostrar dos cotizaciones diferenciadas durante la semana. El dólar oficial de venta de referencia pasó de 1.575 a 1.600 pesos, mientras que el blue subió de 1.600 a 1.675 pesos.

La diferencia entre ambas referencias también aumentó. Al cierre del viernes, el dólar paralelo se ubicó 75 pesos por encima del precio oficial de venta utilizado en esta comparación. El mercado blue continúa siendo una referencia seguida por quienes buscan conocer el precio de la divisa fuera del circuito oficial.

México: el FIX avanzó alrededor del 3% entre martes y viernes

En México, el tipo de cambio FIX de Banco de México pasó de 18,4677 pesos el martes 17 a 19,0228 pesos el viernes 20, un aumento aproximado del 3%. No se determinó FIX el lunes 16, por lo que el cálculo no abarca los cinco días de la semana.

El FIX es una referencia oficial calculada por Banco de México a partir de operaciones del mercado cambiario mayorista. No equivale necesariamente a la cotización de compra o venta que ofrecen los bancos y casas de cambio a sus clientes.

Las tres claves de la semana

Argentina y Colombia concentraron movimientos importantes: el dólar blue argentino avanzó 4,69%, mientras que la TRM colombiana aumentó 2,97% entre el lunes y el viernes.

el dólar blue argentino avanzó 4,69%, mientras que la TRM colombiana aumentó 2,97% entre el lunes y el viernes. Perú también terminó con el dólar al alza: la cotización de venta bancaria pasó de S/3,419 a S/3,453, un avance cercano al 1%.

la cotización de venta bancaria pasó de S/3,419 a S/3,453, un avance cercano al 1%. La región no tuvo un comportamiento uniforme: Nicaragua mantuvo su tipo de cambio fijo, Honduras registró una ligera caída del dólar y República Dominicana mostró una baja en su última referencia disponible.