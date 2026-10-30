El dólar estadounidense se cambia a 865 pesos cubanos (CUP) en el mercado informal de Cuba este viernes 30 de octubre de 2026, de acuerdo con una referencia publicada durante la madrugada por el portal CubaDivisas. En el mercado oficial, el Banco Central de Cuba (BCC) registra una cotización de 762 CUP por dólar para el segmento III, destinado a la población. La diferencia entre ambos valores refleja la brecha que persiste entre las operaciones estatales y las transacciones entre particulares.

La comparación exige distinguir los distintos mecanismos cambiarios de la isla: el país mantiene tres segmentos oficiales —24, 120 y 762 CUP por dólar—, mientras que el mercado informal opera con una cotización propia, determinada por la oferta y la demanda.

¿A cuánto está el dólar en Cuba hoy, 30 de octubre?

La referencia del mercado informal sitúa el dólar en 865 CUP, según el registro de CubaDivisas, actualizado el 30 de octubre a la 1:31 a. m., hora de Cuba. El portal reportó un incremento de 10 pesos, equivalente al 1,2 %, frente a su cotización anterior.

Por su parte, el Banco Central de Cuba publicó para esta jornada una tasa de 762 CUP en el segmento III, que corresponde a las operaciones de la población en bancos y casas de cambio autorizadas.

Mercado o segmento Tipo de cambio por US$1 Mercado informal 865 CUP BCC – Segmento III (población) 762 CUP BCC – Segmento II 120 CUP BCC – Segmento I (estatal) 24 CUP

Las tasas oficiales corresponden a diferentes tipos de operaciones y participantes. Por eso, no deben interpretarse como cuatro precios disponibles indistintamente para cualquier persona.

¿Cuál es la diferencia entre el dólar oficial y el informal en Cuba?

La distancia entre la referencia informal de 865 CUP y la tasa oficial del segmento III, de 762 CUP, es de 103 pesos cubanos por dólar. El valor informal se encuentra aproximadamente un 13,5 % por encima de la cotización oficial destinada a la población.

Esta brecha muestra que las dos referencias responden a mecanismos distintos. El BCC administra los segmentos oficiales, mientras que el mercado informal recoge ofertas de compra y venta entre particulares. Sus cotizaciones pueden cambiar durante el día y no representan necesariamente operaciones cerradas a ese precio.

El medio independiente elTOQUE explica que su indicador informal se calcula a partir de la mediana de ofertas registradas en espacios digitales y grupos de redes sociales. Se trata de una referencia de mercado, no de un precio garantizado para cada transacción.

¿Cuánto equivalen 100, 500 y 1.000 dólares en pesos cubanos?

Con la referencia informal de 865 CUP por dólar, estas son las equivalencias para distintos montos de la moneda estadounidense:

Dólares Equivalencia en CUP US$1 865 CUP US$10 8.650 CUP US$50 43.250 CUP US$100 86.500 CUP US$500 432.500 CUP US$1.000 865.000 CUP US$5.000 4.325.000 CUP

A modo de comparación, US$100 equivalen a 76.200 CUP con la tasa oficial del segmento III, frente a 86.500 CUP según la referencia informal. La diferencia asciende a 10.300 pesos cubanos.

Estas conversiones son cálculos referenciales. El monto efectivo puede variar según el precio acordado, la disponibilidad de divisas y las condiciones de cada operación.

¿Por qué Cuba tiene tres tasas oficiales para el dólar?

El sistema cambiario cubano organiza las operaciones en tres segmentos. Cada uno tiene una finalidad y un grupo de participantes específico:

Segmento I: 24 CUP por dólar. Se aplica a determinadas operaciones entre entidades estatales.

Se aplica a determinadas operaciones entre entidades estatales. Segmento II: 120 CUP por dólar. Está destinado a actores económicos y operaciones autorizadas.

Está destinado a actores económicos y operaciones autorizadas. Segmento III: 762 CUP por dólar. Es la tasa flotante dirigida a la población y utilizada como referencia para las operaciones en bancos y casas de cambio autorizadas.

La existencia de estas tasas responde a la segmentación del mercado cambiario establecida por las autoridades cubanas. La cotización del segmento III se actualiza en función de las condiciones del mercado, mientras que los otros dos valores mantienen referencias diferenciadas.

¿Qué explica la diferencia entre el dólar oficial y el mercado informal?

La brecha cambiaria está relacionada con la disponibilidad limitada de divisas en los canales oficiales, la demanda de dólares por parte de hogares y negocios y la pérdida de poder adquisitivo del peso cubano. Cuando la demanda de moneda extranjera supera la oferta disponible, aumenta la presión sobre su cotización fuera del sistema estatal.

La depreciación del peso también se desarrolla en un contexto de crisis económica prolongada. En un reporte del 28 de octubre, la agencia EFE informó que el dólar había alcanzado los 850 CUP en el mercado informal, un máximo histórico para esa jornada, mientras la tasa oficial del segmento III permanecía en 749 CUP.

El avance posterior de la referencia informal hasta 865 CUP, registrado durante la madrugada de este viernes por CubaDivisas, mantiene esa tendencia alcista. Sin embargo, las cotizaciones informales son indicativas y pueden variar entre operaciones.

¿Dónde consultar el tipo de cambio del dólar en Cuba?

El Banco Central de Cuba publica las tasas oficiales de sus tres segmentos a través de sus canales institucionales. Para conocer la referencia del mercado informal, elTOQUE mantiene un indicador basado en ofertas de compra y venta recopiladas en espacios digitales.

Conviene revisar la hora de actualización y el origen de cada cotización antes de realizar una conversión. En Cuba, el precio oficial y el informal no son intercambiables: cada uno describe un mercado diferente.