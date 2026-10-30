El quetzal mantiene una cotización prácticamente estable frente al dólar estadounidense al cierre de octubre. El Banco de Guatemala (Banguat) estableció el tipo de cambio de referencia en Q7,64187 por dólar para este viernes 30 de octubre de 2026, frente a los Q7,64382 registrados el jueves. La diferencia es de Q0,00195 por unidad, un descenso aproximado del 0,03 %.

La estabilidad de la referencia oficial, sin embargo, no significa que todos los guatemaltecos puedan comprar o vender dólares al mismo precio. Los bancos y las casas de cambio aplican cotizaciones propias, con diferencias entre sus tasas de compra y venta y, en algunos casos, entre las operaciones en ventanilla y las realizadas por canales digitales. Esa distinción resulta fundamental para calcular cuánto dinero recibe una persona cuando entrega dólares o cuánto debe pagar para adquirirlos.

¿A cómo está el dólar en Guatemala hoy, 30 de octubre de 2026?

El tipo de cambio de referencia del dólar en Guatemala es de Q7,64187, según la publicación del Banco de Guatemala correspondiente al viernes 30 de octubre. Esta cifra constituye una referencia oficial para determinadas obligaciones y operaciones contempladas en la normativa cambiaria, pero no es una tarifa obligatoria para las transacciones de los bancos con sus clientes.

Indicador Valor Tipo de cambio de referencia del viernes 30 de octubre Q7,64187 Referencia del jueves 29 de octubre Q7,64382 Variación diaria −Q0,00195 Variación porcentual aproximada −0,03 %

Fuente: Banco de Guatemala. La variación compara las tasas de referencia publicadas para el 29 y el 30 de octubre de 2026.

La diferencia entre ambas jornadas es reducida. En términos prácticos, el valor de referencia del dólar disminuyó menos de una décima de centavo de quetzal por unidad. Por tanto, el dato describe una variación marginal y no permite hablar de un cambio significativo en la cotización de la moneda estadounidense.

¿Cuáles son las tasas de compra y venta del dólar en los bancos de Guatemala?

A diferencia del tipo de cambio de referencia del Banguat, las entidades financieras publican precios específicos para comprar y vender dólares. La tasa de compra indica cuántos quetzales entrega el banco por cada dólar que recibe del cliente; la de venta señala cuánto cobra por entregar un dólar.

Como referencia comercial, una consulta de cotizaciones bancarias realizada el viernes 30 de octubre a las 8:02 a. m. (hora de Guatemala) mostraba los siguientes precios para algunos canales digitales:

Entidad y canal Comprar Venta InterBanco, en línea Q7,47 Q7,79 Banrural, en línea Q7,45 Q7,80 Banco Industrial, en línea Q7,44 Q7,80

Fuente: tasas.gt, consulta de cotizaciones del 30 de octubre de 2026 a las 8:02 a. m. Los precios corresponden a los canales indicados y pueden cambiar durante el día. No representan una tarifa oficial del Banco de Guatemala.

La comparación muestra por qué no debe confundirse la referencia oficial con el precio de una transacción. En los ejemplos consultados, los bancos ofrecían menos quetzales por cada dólar recibido y cobraban más quetzales al vender la divisa. El diferencial entre ambas tasas forma parte del costo de cambiar dinero.

Además, una cotización digital no necesariamente coincide con la que una entidad ofrece en sus sucursales. Antes de realizar una operación, conviene verificar el canal, la vigencia del precio y las condiciones aplicables al monto que se desea cambiar.

¿Cuántos quetzales equivalen a 100 y 1.000 dólares?

Con el tipo de cambio de referencia de Q7,64187 por dólar, US$100 equivalen a Q764,19 y US$1.000 representan Q7.641,87. Estas cantidades permiten estimar el valor de una conversión, aunque el resultado efectivo dependerá de la tasa de compra o venta que aplique la entidad financiera.

Dólares estadounidenses (USD) Experiencia en quetzales (GTQ) US$1 Q7,64 US$10 Q76,42 US$50 Q382,09 US$100 Q764,19 US$500 Q3.820,93 US$1.000 Q7.641,87 US$5.000 Q38.209,35

Cálculos realizados con el tipo de cambio de referencia del Banguat para el 30 de octubre de 2026. Los importes están redondeados a dos decimales y no incluyen comisiones ni márgenes comerciales.

Para calcular otras cantidades, se puede multiplicar el monto en dólares por Q7,64187. Si la conversión se realiza de quetzales a dólares, basta con dividir la cantidad en moneda local entre esa misma referencia. En una operación real, el resultado puede variar por la diferencia entre los precios de compra y venta.

¿Subió o bajó el dólar en Guatemala frente al día anterior?

El dólar registró un descenso marginal en la referencia oficial del viernes. El tipo de cambio pasó de Q7,64382 el jueves 29 a Q7,64187 el viernes 30 de octubre. La reducción fue de Q0,00195 por dólar, equivalente aproximadamente al 0,03 %.

Fecha Tipo de cambio de referencia Viernes 30 de octubre Q7,64187 Jueves 29 de octubre Q7,64382

La variación confirma que el quetzal ganó una fracción de valor frente a la moneda estadounidense en la referencia oficial. Sin embargo, la magnitud del movimiento es pequeña y no basta para establecer una tendencia sostenida de apreciación.

Para evaluar el comportamiento del tipo de cambio con mayor perspectiva, es necesario observar una serie de datos más extensa y considerar las condiciones del mercado institucional de divisas, los flujos comerciales y financieros y la evolución de las monedas en los mercados internacionales.

¿Quién establece el tipo de cambio del dólar en Guatemala?

El Banco de Guatemala calcula y publica diariamente el tipo de cambio de referencia del quetzal frente al dólar estadounidense. Para hacerlo utiliza información proporcionada por las instituciones que participan en el Mercado Institucional de Divisas, entre ellas bancos, sociedades financieras privadas, bolsas de valores y casas de cambio.

La metodología contempla promedios ponderados de las operaciones de compra y venta reportadas por esas entidades. El Banco de Guatemala publica las referencias correspondientes, que tienen aplicaciones específicas en obligaciones tributarias, pagos al Estado y otros ámbitos previstos por la normativa.

No obstante, esa referencia no obliga a las instituciones financieras a comprar o vender dólares al mismo precio. La Ley de Libre Negociación de Divisas permite que las operaciones se realicen bajo condiciones acordadas entre las partes.

En consecuencia, deben distinguirse tres conceptos:

Banco de Guatemala: calcula y publica el tipo de cambio de referencia.

calcula y publica el tipo de cambio de referencia. Bancos y casas de cambio: establecen sus propias tasas comerciales de compra y venta.

establecen sus propias tasas comerciales de compra y venta. Clientes: reciben o pagan el precio correspondiente al canal, la entidad y las condiciones de la operación.

¿Dónde consultar el tipo de cambio oficial del dólar en Guatemala?

El Banco de Guatemala publica el tipo de cambio de referencia en su portal institucional, donde también ofrece consultas de series históricas y otros datos del mercado cambiario.

Para conocer el precio efectivo de una operación, es necesario consultar directamente las cotizaciones de los bancos o las casas de cambio. También conviene comprobar si el precio corresponde a una operación en efectivo, una transferencia o un canal digital, porque las condiciones pueden ser diferentes.

La referencia oficial permite seguir la evolución del quetzal frente al dólar; las cotizaciones comerciales, en cambio, determinan cuánto cuesta realmente comprar o vender la divisa en cada entidad.

En resumen: el tipo de cambio de referencia del dólar en Guatemala es de Q7,64187 este viernes 30 de octubre de 2026, según el Banco de Guatemala. La cifra bajó aproximadamente un 0,03 % frente al jueves. Los precios de compra y venta de los bancos son distintos y deben consultarse por entidad y canal antes de realizar una operación.