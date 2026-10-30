El dólar estadounidense volvió a ganar terreno frente al lempira hondureño este viernes 30 de octubre. El Banco Central de Honduras (BCH) estableció el tipo de cambio de referencia en L26.9107 para la compra y L27.0453 para la venta, valores que representan un incremento de L0.0093 en ambas operaciones respecto al jueves. El movimiento mantiene la presión alcista de la divisa en el mercado cambiario y marca una nueva referencia para las transacciones de la jornada.

¿A cuánto está el dólar en Honduras hoy, 30 de octubre?

El BCH publicó para este viernes una tasa de compra de L26.9107 y una tasa de venta de L27.0453 por cada dólar estadounidense. La diferencia entre ambas cotizaciones es de L0.1346.

Dólar para la compra L26.9107 Dólar para la venta L27.0453 Diferencia entre ambas tasas L0.1346 Fecha Viernes 30 de octubre de 2026

La tasa de compra representa el valor de referencia que recibe quien entrega dólares a una entidad cambiaria. La de venta corresponde al precio de referencia que debe considerar quien necesita adquirir la moneda estadounidense. El monto final puede variar según el agente cambiario y las condiciones de la operación.

¿Cuánto subió el dólar frente al lempira?

Las dos cotizaciones avanzaron L0.0093 frente al jueves 29 de octubre, cuando la compra se ubicó en L26.9014 y la venta en L27.0359. Aunque el ajuste diario es reducido, confirma que el dólar mantiene una trayectoria ascendente en las últimas jornadas.

Durante la semana, la tasa de compra pasó de L26.9002 el lunes 26 a L26.9107 este viernes. En el mismo periodo, la venta avanzó de L27.0347 a L27.0453. Se trata de incrementos acumulados de L0.0105 y L0.0106, respectivamente.

¿Cuánto valen 100, 500 y 1,000 dólares en lempiras?

El monto que se obtiene al cambiar dólares depende de si la operación se realiza a la tasa de compra o a la de venta. Con los valores de referencia publicados para este viernes 30 de octubre, estas son las equivalencias:

US$1 L26.91 L27.05 US$10 L269.11 L270.45 US$50 L1,345.53 L1,352.27 US$100 L2,691.07 L2,704.53 US$500 L13,455.35 L13,522.65 US$1,000 L26,910.70 L27,045.30 US$5,000 L134,553.50 L135,226.50

Por ejemplo, una persona que venda US$100 recibiría alrededor de L2,691.07 si se aplica la tasa de compra. En cambio, quien necesite comprar esa misma cantidad de dólares tendría como referencia un desembolso de L2,704.53 a la tasa de venta.

¿Cómo establece el BCH el tipo de cambio del dólar?

El Banco Central de Honduras determina el Tipo de Cambio de Referencia (TCR) a partir del promedio ponderado por montos de los precios resultantes de la subasta de divisas. Este mecanismo forma parte de la política cambiaria hondureña y busca incorporar las condiciones del mercado local de dólares.

La institución utiliza el Sistema Electrónico de Negociación de Divisas (SENDI) para realizar las subastas, en las que participan agentes cambiarios autorizados. El BCH también opera bajo un régimen de banda cambiaria, cuyos parámetros consideran variables como la inflación interna y externa, el comportamiento de las monedas de los principales socios comerciales y la cobertura de las reservas internacionales.

Por esta razón, el tipo de cambio de referencia funciona como un indicador oficial del mercado, pero no significa que todas las entidades financieras ofrezcan exactamente el mismo precio al público. Antes de cambiar dinero, conviene revisar las condiciones y comisiones aplicadas por cada institución.

¿Dónde consultar el precio oficial del dólar en Honduras?

El BCH publica sus estadísticas cambiarias y los resultados del tipo de cambio de referencia en su portal institucional. Los usuarios pueden consultar la serie diaria para revisar la vigencia de la cotización y seguir su evolución frente al lempira.

La cotización de este viernes 30 de octubre sitúa la compra en L26.9107 y la venta en L27.0453 por dólar, con un avance de L0.0093 en ambos valores respecto a la jornada anterior.