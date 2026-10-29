La cotización del dólar en República Dominicana ofrece una señal que va más allá del precio de una divisa: también permite observar cuánto cuesta acceder a moneda estadounidense en una economía donde las importaciones, las remesas y las operaciones comerciales internacionales forman parte del movimiento cotidiano del dinero. Este jueves 29 de octubre de 2026, la última referencia oficial disponible del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), correspondiente al miércoles 28, sitúa el dólar en RD$60,3579 para la compra y RD$60,8594 para la venta. La diferencia entre ambas tasas importa tanto como el valor nominal, porque determina cuánto recibe quien entrega dólares y cuánto paga quien necesita adquirirlos.

¿A cómo está el dólar hoy en República Dominicana?

El precio del dólar en República Dominicana tiene como última referencia oficial disponible una tasa de RD$60,36 para la compra y RD$60,86 para la venta, según los datos del BCRD del 28 de octubre. Aunque la consulta se realiza este jueves 29, la página oficial todavía muestra el registro de la jornada anterior; por eso, estos valores deben identificarse como la última cotización publicada y no como una tasa nueva confirmada para el día 29.

Indicador del dólar Tasa en pesos dominicanos Fecha de referencia Compra oficial RD$60,3579 28 de octubre Venta oficial RD$60,8594 28 de octubre Diferencia entre venta y compra RD$0,5015 28 de octubre

(*) Banco Central de la República Dominicana. Las tasas comerciales pueden diferir de esta referencia oficial.

La distinción entre compra y venta es esencial para interpretar el tipo de cambio. La tasa de compra es la referencia que recibe una persona cuando vende dólares a una entidad financiera; la de venta es el precio que paga cuando compra dólares. Por eso, una única cifra no basta para calcular el costo real de una operación.

¿Cuánto cuestan 100 y 1.000 dólares en pesos dominicanos?

El valor de una conversión depende de la dirección de la operación. Si una persona entrega dólares y recibe pesos, la referencia pertinente es la tasa de compra; si necesita dólares y paga en pesos, debe fijarse en la tasa de venta. Con las últimas cifras oficiales disponibles, estas son las equivalencias para distintas cantidades.

Dólares estadounidenses Si vendes dólares (compra) Si compras dólares (venta) US$1 RD$60,36 RD$60,86 US$10 RD$603,58 RD$608,59 US$50 RD$3.017,90 RD$3.042,97 US$100 RD$6.035,79 RD$6.085,94 US$500 RD$30.178,95 RD$30.429,70 US$1.000 RD$60.357,90 RD$60.859,40

Cálculos basados en las tasas del BCRD del 28 de octubre de 2026. Los importes efectivos pueden variar según la entidad financiera, las comisiones y las condiciones de la operación.

Para calcular otras cantidades, puedes utilizar estas operaciones:

Dólares a pesos dominicanos: multiplica los dólares por la tasa de compra o de venta, según el tipo de operación.

Pesos dominicanos a dólares: divide el importe en pesos entre la tasa correspondiente.

Antes de cambiar dinero: comprueba la cotización de la entidad con la que realizarás la transacción.

¿Subió o bajó el dólar en República Dominicana?

La última actualización oficial disponible muestra un aumento de la cotización respecto de la referencia del martes 27 de octubre. El miércoles, la tasa de compra pasó de RD$60,1264 a RD$60,3579, mientras que la tasa de venta subió de RD$60,5203 a RD$60,8594.

Indicador 27 de octubre 28 de octubre Variación aproximada Compra RD$60,1264 RD$60,3579 +0,38 % Venta RD$60,5203 RD$60,8594 +0,56 %

El movimiento fue más pronunciado en la tasa de venta. Esto significa que el precio de referencia para adquirir dólares aumentó más que el correspondiente a la compra de la divisa. La diferencia no implica, por sí sola, una tendencia permanente: para evaluar el comportamiento del peso dominicano es necesario observar una serie de cotizaciones y no una sola jornada.

¿Por qué importa el precio del dólar para la economía dominicana?

El tipo de cambio influye en la relación entre los precios internos y los mercados internacionales. Una variación del dólar puede modificar el costo en pesos de los productos importados, los insumos adquiridos en el exterior y determinadas obligaciones denominadas en moneda estadounidense. El efecto final depende de los precios internacionales, los contratos, los márgenes comerciales y el tiempo que las empresas tardan en trasladar los cambios al consumidor.

Entre los factores que conviene observar están:

Importaciones: un dólar más caro puede elevar el costo en pesos de los bienes y materias primas comprados en el extranjero.

Remesas: la cotización determina cuántos pesos recibe una familia al convertir dólares enviados desde otro país.

Ahorro y operaciones en divisas: los cambios en el tipo de cambio alteran el valor en pesos de los saldos denominados en dólares.

Empresas y comercio exterior: las compañías que cobran o pagan en moneda estadounidense deben considerar la cotización al calcular sus costos e ingresos.

Estos efectos no son automáticos ni equivalentes para todos los sectores. Una variación diaria del tipo de cambio no basta para concluir que la inflación aumentará o que la moneda dominicana atraviesa una tendencia sostenida de depreciación.

¿Dónde consultar la tasa oficial del dólar en República Dominicana?

El Banco Central de la República Dominicana publica las tasas de referencia para la compra y la venta del dólar estadounidense. Su página oficial permite consultar el dato publicado y distinguirlo de las cotizaciones que ofrecen bancos comerciales y otras entidades.

Para conocer el precio efectivo de una operación, conviene comparar las cotizaciones de varias instituciones y comprobar cuándo se actualizaron. La tasa de referencia del BCRD no garantiza que todas las entidades compren o vendan dólares al mismo precio.

En síntesis: la última cotización oficial disponible al inicio de este jueves 29 de octubre corresponde al miércoles 28 y sitúa el dólar en RD$60,3579 para la compra y RD$60,8594 para la venta. La publicación de una nueva tasa para el día 29 deberá confirmarse con la actualización oficial del Banco Central.